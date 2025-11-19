Κεραμέως: Δε θα υπάρξει αύξηση εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες - Στήριξη των ΚΕΠΑ και ενίσχυση των συνταξιούχων

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε ότι ο δείκτης μισθών δεν θα εφαρμοστεί στη μέθοδο υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες τον Ιανουάριο του 2026.

Όπως εξήγησε σήμερα (19/11) σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, αποφασίστηκε η αναβολή της εφαρμογής κατά ένα έτος, καθώς υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον Πρωθυπουργό στο νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το κέντρο λειτουργεί ήδη και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 10.000 ατόμων μηνιαίως. Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται σε τρεις άξονες: αναβάθμιση των υποδομών, υπερδιπλασιασμό των ιατρών και απλοποίηση των διαδικασιών, όπως η επέκταση της λίστας μη αναστρέψιμων παθήσεων. Χαρακτήρισε τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, καθώς μέσα σε 1,5 χρόνο καταγράφηκε μείωση κατά 76% των εκκρεμοτήτων για ραντεβού.

Σχετικά με τις συντάξεις, η Υπουργός υπενθύμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια δόθηκαν αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με συνολική σωρευτική αύξηση 13,6%. Επιπλέον, ανακοίνωσε τέσσερα «καλά νέα» για τους συνταξιούχους:

Καταβολή 250 ευρώ εντός Νοεμβρίου σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, ωφελώντας περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες.

Αύξηση 2,4% στις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026, που θα καταβληθούν το Δεκέμβριο.

Μείωση της προσωπικής διαφοράς στο μισό από την 1/1/2026 και πλήρης εξάλειψή της από την 1/1/2027, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας από τον Ιανουάριο, η οποία θα αφήνει περισσότερα χρήματα στους συνταξιούχους.

Όσον αφορά τους μισθούς, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35% και διαμορφώνεται σήμερα στα 880 ευρώ, με προβλεπόμενες νέες αυξήσεις το 2026 και 2027. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ανέλθει σε 1.478 ευρώ, αυξημένος κατά 28,3%, ενώ η Υπουργός επισήμανε ότι θα ήθελε οι μισθοί να είναι ακόμη υψηλότεροι. Υπογράμμισε ότι η μείωση της ανεργίας, που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών (8,1%), αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις αμοιβές για να διατηρήσουν τους εργαζόμενους.

Τέλος, αναφέρθηκε στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, περιγράφοντας τη διαδικασία διαλόγου που ξεκίνησε από τον Μάιο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Μετά από συζητήσεις σε τεχνικό και ηγετικό επίπεδο, οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν να συνεχιστεί ο διάλογος αντί να καταθέσουν άμεσα τελικές προτάσεις, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία γόνιμη και παραγωγική. Η Υπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων, ενώ η τελική συμφωνία θα αποφασίζεται από τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.