ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Δε θα υπάρξει αύξηση εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες - Στήριξη των ΚΕΠΑ και ενίσχυση των συνταξιούχων
Πολιτική
17:23 - 19 Νοε 2025

Κεραμέως: Δε θα υπάρξει αύξηση εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες - Στήριξη των ΚΕΠΑ και ενίσχυση των συνταξιούχων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε ότι ο δείκτης μισθών δεν θα εφαρμοστεί στη μέθοδο υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες τον Ιανουάριο του 2026.

Όπως εξήγησε σήμερα (19/11) σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, αποφασίστηκε η αναβολή της εφαρμογής κατά ένα έτος, καθώς υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον Πρωθυπουργό στο νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το κέντρο λειτουργεί ήδη και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 10.000 ατόμων μηνιαίως. Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται σε τρεις άξονες: αναβάθμιση των υποδομών, υπερδιπλασιασμό των ιατρών και απλοποίηση των διαδικασιών, όπως η επέκταση της λίστας μη αναστρέψιμων παθήσεων. Χαρακτήρισε τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, καθώς μέσα σε 1,5 χρόνο καταγράφηκε μείωση κατά 76% των εκκρεμοτήτων για ραντεβού.

Σχετικά με τις συντάξεις, η Υπουργός υπενθύμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια δόθηκαν αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με συνολική σωρευτική αύξηση 13,6%. Επιπλέον, ανακοίνωσε τέσσερα «καλά νέα» για τους συνταξιούχους:

  • Καταβολή 250 ευρώ εντός Νοεμβρίου σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων, ωφελώντας περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες.

  • Αύξηση 2,4% στις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026, που θα καταβληθούν το Δεκέμβριο.

  • Μείωση της προσωπικής διαφοράς στο μισό από την 1/1/2026 και πλήρης εξάλειψή της από την 1/1/2027, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

  • Εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας από τον Ιανουάριο, η οποία θα αφήνει περισσότερα χρήματα στους συνταξιούχους.

Όσον αφορά τους μισθούς, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35% και διαμορφώνεται σήμερα στα 880 ευρώ, με προβλεπόμενες νέες αυξήσεις το 2026 και 2027. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ανέλθει σε 1.478 ευρώ, αυξημένος κατά 28,3%, ενώ η Υπουργός επισήμανε ότι θα ήθελε οι μισθοί να είναι ακόμη υψηλότεροι. Υπογράμμισε ότι η μείωση της ανεργίας, που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών (8,1%), αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις αμοιβές για να διατηρήσουν τους εργαζόμενους.

Τέλος, αναφέρθηκε στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, περιγράφοντας τη διαδικασία διαλόγου που ξεκίνησε από τον Μάιο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Μετά από συζητήσεις σε τεχνικό και ηγετικό επίπεδο, οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν να συνεχιστεί ο διάλογος αντί να καταθέσουν άμεσα τελικές προτάσεις, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία γόνιμη και παραγωγική. Η Υπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων, ενώ η τελική συμφωνία θα αποφασίζεται από τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ομόλογο Metlen: Προσφορές άνω των €2 δισ. – «Σηκώνει» €600 εκατ.
Αναλύσεις

Ομόλογο Metlen: Προσφορές άνω των €2 δισ. – «Σηκώνει» €600 εκατ.

Δικαστικός χάρτης, ένας χρόνος μετά: Σημαντικά μειωμένος ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία
Ειδήσεις

Δικαστικός χάρτης, ένας χρόνος μετά: Σημαντικά μειωμένος ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία

Σταθερότητα στη Wall Street εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia
Χρηματιστήρια

Σταθερότητα στη Wall Street εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συντάξεις Ιουνίου: Σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής - Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου
Εργασιακά

Συντάξεις Ιουνίου: Σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής - Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας
Οικονομία

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουνίου
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ