Σταθερότητα στη Wall Street εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia

Οι μετοχές παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες την Τετάρτη (19/11) μετά από μια τετραήμερη πτώση που επικεντρώθηκε στον τεχνολογικό τομέα, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα αποτελέσματα της Nvidia μετά το κλείσιμο της αγοράς θα μειώσουν τους φόβους ότι οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης είναι υπερτιμημένες και «υπερπροβεβλημένες».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,49% στις 6.649,51 μονάδες, ύστερα από το αρνητικό πτωτικό σερί τριμήνου που σημείωσε χθες (18/11). Ο Dow Jones Industrial Average παρουσιάζει ήπιες μεταβολές κινούμενος θετικά κατά 0,02% στις 46.103,07 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει επίσης κέρδη 0,81% στις 22.611,47 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο άνω του 1% πριν από τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Nvidia -η μεγαλύτερη εταιρεία του ευρέος δείκτη αγοράς- θα ξεπεράσει σημαντικά τις εκτιμήσεις της Wall Street και θα προβλέψει ισχυρή αύξηση πωλήσεων, χάρη στη ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υποδομές.

Ωστόσο, η Nvidia έχει υψηλά όρια προσδοκιών να υπερβεί. Οι επενδυτές έχουν πάρει πρόσφατα κέρδη από τις τεχνολογικές τους θέσεις, αντανακλώντας αυξημένες ανησυχίες ότι το «μπουμ» της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει τις αποτιμήσεις της Nvidia και άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σε μη βιώσιμα επίπεδα.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» στην AI είναι υπερβολικές… τουλάχιστον προς το παρόν», έγραψε ο Chris Senyek της Wolfe Research. «Αν η ευρύτερη αμερικανική οικονομία παρουσιάσει κάποια ήπια επιβράδυνση, πιστεύουμε ότι οι εταιρείες του τομέα Τεχνολογίας/Υπηρεσιών Επικοινωνίας είναι καλά τοποθετημένες για να αντέξουν μια προσωρινή καταιγίδα. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να αγοράζουμε μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη όταν οι τιμές υποχωρούν, αλλά περιμένουμε είτε μια θετική έκπληξη από την NVidia είτε περισσότερη τεχνική διόρθωση για να γίνουμε πιο επιθετικοί αγοραστές».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης (18/11), οι δείκτες Dow και S&P 500 κατέγραψαν την τέταρτη συνεχόμενη μέρα απωλειών, με τον S&P 500 να σημειώνει την πιο μακροχρόνια πτώση του από τον Αύγουστο. Ο τεχνολογικά «βαρύς» Nasdaq κατέγραψε την πέμπτη αρνητική ημέρα σε έξι συνεδριάσεις. Το Bitcoin υποχώρησε προσωρινά κάτω από τα 90.000 δολάρια την Τρίτη πριν ανακάμψει, ενώ οι τιμές του χρυσού ανέκαμψαν από το χαμηλό μιας εβδομάδας.