Γεραπετρίτης: Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης
Πολιτική
12:40 - 20 Νοε 2025

Γεραπετρίτης: Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, που στοχεύει στη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος σήμερα (Πέμπτη, 20/11) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.  

«Η ΕΕ και Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι το οποιοδήποτε σχέδιο θα πρέπει να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού», είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μια ακόμη φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα, μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα».

Γάζα: Στόχος η μακρά ειρήνη στην περιοχή

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα το θέμα της Γάζας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως η Ελλάδα συνέλαβε καθοριστικά, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναληφθούν δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή, μετά από τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της».

Σουδάν: Η ΕΕ οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο

Όσο για την κατάσταση στο Σουδάν, όπου η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται διαρκώς, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι στη χώρα σήμερα σοβεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση και είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη που αντιβαίνει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

«Είχα την ευκαιρία χθες [19/11] να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν», είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και η ΕΕ οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί η οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση και να προστατευτούν μετακινήσεις πληθυσμών που να μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα».

Ανέφερε, τέλος, ότι «η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς θα συνεχίσει να στηρίζει το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών».

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ θα ασχοληθεί σήμερα (20/11) με τις «τρεις ανοιχτές πληγές της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας», όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δηλαδή την κατάσταση τη Γάζα, την Ουκρανία και με την υποσαχάρια Αφρική, τη Ζώνη του Σαχέλ και ιδίως, με το Σουδάν.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 12:45
Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

