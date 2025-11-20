Γεραπετρίτης: Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, που στοχεύει στη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος σήμερα (Πέμπτη, 20/11) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Η ΕΕ και Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι το οποιοδήποτε σχέδιο θα πρέπει να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού», είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μια ακόμη φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα, μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα».

Γάζα: Στόχος η μακρά ειρήνη στην περιοχή

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα το θέμα της Γάζας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως η Ελλάδα συνέλαβε καθοριστικά, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναληφθούν δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή, μετά από τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της».

Σουδάν: Η ΕΕ οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο

Όσο για την κατάσταση στο Σουδάν, όπου η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται διαρκώς, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι στη χώρα σήμερα σοβεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση και είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη που αντιβαίνει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

«Είχα την ευκαιρία χθες [19/11] να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν», είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και η ΕΕ οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί η οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση και να προστατευτούν μετακινήσεις πληθυσμών που να μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα».

Ανέφερε, τέλος, ότι «η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς θα συνεχίσει να στηρίζει το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών».

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ θα ασχοληθεί σήμερα (20/11) με τις «τρεις ανοιχτές πληγές της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας», όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δηλαδή την κατάσταση τη Γάζα, την Ουκρανία και με την υποσαχάρια Αφρική, τη Ζώνη του Σαχέλ και ιδίως, με το Σουδάν.