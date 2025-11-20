ΠΑΣΟΚ: Καταψηφίζει το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – Κατώτερο του ευρωπαϊκού πήχη
14:38 - 20 Νοε 2025

Ο Βουλευτής Κέρκυρας και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με την ΕΡΤ, άσκησε σφοδρή κριτική στο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι αντί για πραγματική μεταρρύθμιση, διατηρεί και ενισχύει τον κυβερνητικό έλεγχο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ο κ. Μπιάγκης επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου, ειδικά ως προς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της διοίκησης, την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και την ύπαρξη πραγματικών μηχανισμών λογοδοσίας.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ παραμένει πλήρως ελεγχόμενο από την κυβέρνηση, με αύξηση μάλιστα των διορισμένων μελών από 3 σε 5, ενώ η επιλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει στα χέρια του Υπουργού, παρά την επίφαση συμμετοχής του ΑΣΕΠ στη διαδικασία πρόκρισης υποψηφίων.

Ο Βουλευτής στάθηκε επίσης στην, όπως υποστήριξε, μαζική παραπληροφόρηση, την προπαγανδιστική χρήση των κοινωνικών δικτύων και τον ασφυκτικό έλεγχο της ιδιωτικής τηλεοπτικής αγοράς από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, σημειώνοντας ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ΕΡΤ πρέπει να είναι θεσμικό αντίβαρο και όχι εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης.

Τέλος, αναφέρθηκε στις σοβαρές παραλείψεις της κυβέρνησης ως προς την προστασία δημοσιογραφικών πηγών, υπενθυμίζοντας τις αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και πολιτικών, καθώς και τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σοβαρές ελλείψεις της Ελλάδας αναφορικά με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ.

Καταλήγοντας, ο κ. Μπιάγκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν καταψηφίζει το νομοσχέδιο επειδή δεν θέλει αλλαγές, αλλά γιατί θέλει πραγματικές αλλαγές και μια ΕΡΤ ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκή.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 14:41
