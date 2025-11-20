Pulse: Η ακρίβεια ταλαιπωρεί το 87% των πολιτών - Το 59% «αγοράζει» τις ενεργειακές συμφωνίες

Το 87% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ωστόσο, η ΝΔ διατηρεί άνετο προβάδισμα, βελτιώνοντας μάλιστα και λίγο την εικόνα της χάρη στις ενεργειακές συμφωνίες.

Η ακρίβεια δείχνει να παραμένει στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, καθώς το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται. Η δημοσκόπηση της Pulse έδειξε επίσης ότι οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 56% πως την κυβέρνηση δυσκολεύει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο ποσοστό αυτό προστίθεται και ένα 15% που ανάφερε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών.

Ακόμα κι έτσι, όμως, η ΝΔ δεν απειλείται ως προς την πρωτοκαθεδρία της στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, έχοντας πια για "σύμμαχο" τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που υπεγράφησαν το τελευταίο διάστημα.

Όσον αφορά στις συμφωνίες για τα ενεργειακά, το 59% θεωρεί πως είναι προς τη θετική κατεύθυνση, ενώ το 30% θεωρεί πως είναι προς την αρνητική κατεύθυνση.

Πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,5% (από 24% στην προηγούμενη μέτρηση). Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ αλλά παραμένει αρκετά πίσω με 11,5%.

Εκτίμηση

Στην εκτίμηση αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 30%, ανεβάζοντας τα ποσοστά της σχεδόν δύο μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Και πάλι βέβαια παραμένει πολύ μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη δεύτερη θέση, διαμορφώνεται στις 16 πόσοστιαίες μονάδες, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής δείχνουν να παγιώνουν ποσοστό άνω του 3% και να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για είσοδο στη Βουλή.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα χαμηλά, με 6,5%.