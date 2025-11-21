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Τι έχει να αντιπαραβάλει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις έντονες εισαγόμενες πιέσεις
Σχόλια Αγοράς
10:08 - 21 Νοε 2025

Τι έχει να αντιπαραβάλει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις έντονες εισαγόμενες πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το χθεσινό θετικό κλείσιμο στο ΧΑ (ΓΔ 2056 +1%) δεν πρόλαβε το αρνητικό γύρισμα στις αμερικανικές αγορές, με το sell off να μην περιορίζεται μόνο στις τεχνολογικές μετοχές (Nasdaq -2.1%) αλλά να χτυπάει και την υπόλοιπη αγορά (S&P -1.5%), κάτι που λογικά θα επηρεάσει και τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο και με την πιθανότητα επανάληψης του σεναρίου της αρχής της εβδομάδας (έντονες εισαγόμενες πιέσεις), το ελληνικό χρηματιστήριο έχει να αντιπαραβάλλει από την μια την συνεχιζόμενη υπερεπίτευξη μεγεθών στην εκτέλεση του προϋπολογισμού (πλεόνασμα > 3 δις και πρωτογενές > 10 δις) και τις κρίσιμες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και από την άλλη τα – κατά κανόνα – βελτιωμένα μεγέθη ενεαμήνου των εισηγμένων με τελευταία παραδείγματα την Credia Bank με έσοδα στα 164 εκ. +91%, PPI 59 εκ. +116% και Recurring Profit 40.8 εκ. (από μόλις 2,2 εκ. το 2024), ενώ και η ΚΡΙ ανακοίνωσε ισχυρές πωλήσεις στα 260 εκ. (+25%) αλλά σχετική πίεση στις γραμμές κερδοφορίας (ebitda στα 43 εκ. -1,8% και κέρδη στα 31 εκ. -14%) λόγω της συμπίεσης των μικτών περιθωρίων.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω και τα cc των διοικήσεων των εισηγμένων που παρουσίασαν χθες μεγέθη (ΜΟΗ και CENERGY) με τον κοινό παρονομαστή και στις δύο περιπτώσεις την επιβεβαίωση για το full year ebitda και μάλιστα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να αναμένουν ακόμα υψηλότερα νούμερα από τα ανακοινωθέντα.

Από επιχειρηματικές κινήσεις αξίζει να σημειώσουμε την επιβεβαίωση για την μη δεσμευτική προσφορά της Metlen για την εξαγορά του μεγαλύτερου χυτηρίου στην Γαλλία της εταιρίας Aluminium Dunkerque (μαζί με ακόμα τρεις ενδιαφερόμενες εταιρίες).

Υπενθυμίζουμε ότι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 24/11 θα υπάρξουν και τυχόν καθυστερημένες κινήσεις από τα funds που ακολουθούν τον δείκτη MSCI ενώ σήμερα (21/11) το απόγευμα θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις από τον δείκτη FTSE Global Equity για πιθανές αλλαγές.

Κρίσιμη – με βάση τις διεθνείς εξελίξεις – η σημερινή συνεδρίαση, με την έως τώρα εβδομαδιαία απόδοση οριακά αρνητική (-0,14%) αλλά με την μηνιαία να έχει επιστρέψει στα προ Οκτωβρίου επίπεδα (ΓΔ +3,1% τον Νοέμβριο).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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