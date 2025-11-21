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Τεχνολογικός κλυδωνισμός και κρίσιμες εξελίξεις στο ουκρανικό οδηγούν σε πτώση τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια
10:56 - 21 Νοε 2025

Τεχνολογικός κλυδωνισμός και κρίσιμες εξελίξεις στο ουκρανικό οδηγούν σε πτώση τις ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές ανοίγουν πτωτικά την Παρασκευή (21/11), καθώς η μεταβλητότητα στις τεχνολογικές μετοχές των ΗΠΑ περνά για άλλη μια φορά τον Ατλαντικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 βρίσκεται 0,75% χαμηλότερα στις 559,72 μονάδες, με σχεδόν κάθε κλάδο και κάθε μεγάλο χρηματιστήριο να κινείται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει απώλειες 0,93% στις 23.087,13 μονάδες, ο βρετανικός FTSE καταγράφει επίσης απώλειες 0,60% στις 9.473,75 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC μειώνεται κατά 0,51% στις 7.940, 51 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, μόνο ο ιταλικός MIB κινείται σε θετική τροχιά, καταγράφοντας κέρδη 0,47% στις 42.175,00 μονάδες. Από την άλλη μεριά, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει ζημιές 1,15% στις 15.828, 50 μονάδες, ενώ αντίστοιχες απώλειες καταγράφει και ο πορτογαλικός δείκτης PSI 1,20%, κινούμενος στις 8.054,67 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, οι παγκόσμιες αγορές έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες γύρω από τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βαραίνουν τις αγορές. Μια μικρή ανάσα μετά την τετραήμερη πτώση σημειώθηκε ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη (19/11), αλλά τα δικά της κέρδη αναστράφηκαν γρήγορα στη συνεδρίαση της Πέμπτης (20/11), καθώς οι μετοχές στη Νέα Υόρκη υποχώρησαν ακόμη περισσότερο.

Όσον αφορά επιμέρους ευρωπαϊκές μετοχές, η ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών BE Semiconductor και ο κατασκευαστής εξοπλισμού για τσιπ ASMI σημειώνουν πτώση μεταξύ 4% και 5% στις πρώτες συναλλαγές. Η ASML, ακόμη ένας παραγωγός κρίσιμου εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ, υποχωρεί κατά 4,5%, ακολουθώντας τις απώλειες του ευρύτερου τεχνολογικού κλάδου.

Τίτλοι ειδήσεων γύρω από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία επηρεάζουν επίσης το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη αυτές τις ημέρες, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον και η Μόσχα διαπραγματεύονται κρυφά ένα σχέδιο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου - το οποίο ενδεχομένως να αναγκάσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στη Μόσχα και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος στο παρελθόν έχει απορρίψει την ιδέα ότι η χώρα του θα παραδώσει εδάφη για να λήξει η σύγκρουση, δήλωσε στο Telegram το βράδυ της Πέμπτης ότι του παρουσιάστηκαν προτάσεις ειρηνευτικού σχεδίου από αμερικανική αντιπροσωπεία νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, έχουμε διατηρήσει μία πολύ απλή θέση: η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη. Μια πραγματική ειρήνη... με όρους που να σέβονται την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας και την αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», είπε. «Περιέγραψα τις βασικές μας αρχές. Και συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα εργαστούν πάνω σε αυτές τις προτάσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι γνήσιες».

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές υποχωρούν την Παρασκευή το πρωί, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να διαπραγματεύεται τελευταία 2,8% χαμηλότερα. Η γερμανική Renk υποχωρεί κατά 9%, ενώ οι μετοχές των Rheinmetall και Hensoldt είναι και οι δύο μειωμένες κατά περισσότερο από 5%.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο αξιολογούν επίσης την πολυαναμενόμενη έκθεση των μη αγροτικών θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ (nonfarm payrolls) της Πέμπτης, ελπίζοντας να βρουν ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Οι προσδοκίες της αγοράς για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο έχουν μειωθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες, με την έκθεση —την πρώτη μετά το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης— να παρουσιάζει μια μικτή εικόνα για την αγορά εργασίας.

Πίσω στην Ευρώπη, οι επενδυτές αναμένουν σειρά οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, του γερμανικού μεταποιητικού PMI της HCOB, καθώς και των μεταποιητικών στοιχείων της S&P Global για τη Βρετανία.

Η βρετανική εταιρεία αμυντικής μηχανικής Babcock International θα ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της την Παρασκευή.

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