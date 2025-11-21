Πιερρακάκης - Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο η αυξανόμενη ελληνική ελκυστικότητα στις αμερικανικές επενδύσεις

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποδέχθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η σταθερή και διαχρονικά δυναμική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ, καθώς και η αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ελλάδας για αμερικανικές επενδύσεις. Ο υπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κλίμα εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας, η οποία ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Ευχήθηκε επίσης καλή επιτυχία στην Πρέσβη στο έργο της και εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη για την συνάντηση με την Γκιλφόιλ αναφέρει: «Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα Πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας. U.S. EMBASSY ATHENS».