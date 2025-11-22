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Οι «γαλάζιοι» στις κάλπες: Την Κυριακή (23/11) οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
Πολιτική
12:12 - 22 Νοε 2025

Οι «γαλάζιοι» στις κάλπες: Την Κυριακή (23/11) οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Μία μέρα απομένει για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες θα διεξαχθούν αύριο (Κυριακή, 23/11), προκειμένου να αναδειχθούν οι Πρόεδροι και τα Συμβούλια των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, καθώς και οι Σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο Συνέδριο του κόμματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για όλες τις κομματικές θέσεις πρόκειται να εκλεγούν 3.500 μέλη, ανάμεσα σε περισσότερες από 7.200 υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί. Η συμμετοχή των πολιτών τόσο στις εγγραφές όσο και στην υποβολή υποψηφιοτήτων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα, 122.546 πολίτες πλήρωσαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας έτσι πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στη διαδικασία — τόσο του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι.

Ο αριθμός των ενεργών μελών (ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2021) περιλαμβάνει και μεγάλο ποσοστό νέων εγγραφών. Το μέγεθος αυτό αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει, αναλογικά, την πιο ισχυρή βάση ενεργών μελών όχι μόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα, αλλά και σε σχέση με τα κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης.

Επιπλέον, αξιοπρόσεκτα είναι τα στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση των ενεργών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου — είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της χώρας, είτε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πάνω από τους μισούς ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

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