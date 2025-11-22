Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κ. Πετραλώνων θα ψηφίσει ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων. Υπενθυμίζεται ότι, ενόψει του συνεδρίου της Άνοιξης, την Κυριακή διεξάγονται οι εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής 122.546 ενεργά μέλη.

Συνολικά 7.200 μέλη υπέβαλαν υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις, ενώ εκτιμάται ότι η ανανέωση στα προεδρεία των οργανώσεων θα ξεπεράσει το 60%. Τα στελέχη που θα αναδειχθούν από την αυριανή διαδικασία θα είναι και εκείνα που θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Τα ενεργά μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε σε μία από τις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία ανά την Ελλάδα είτε ηλεκτρονικά, για την εκλογή Προέδρων και Συμβουλίων στις ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜΤΟ, καθώς και για την ανάδειξη συνέδρων του προσεχούς Τακτικού Συνεδρίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Κυριακή, εκτός από τις οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες από δύο υποψηφιότητες και ενδέχεται να χρειαστεί δεύτερος γύρος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.