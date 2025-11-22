ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κ. Πετραλώνων θα ψηφίσει ο Μητσοτάκης
Πολιτική
21:57 - 22 Νοε 2025

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κ. Πετραλώνων θα ψηφίσει ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων. Υπενθυμίζεται ότι, ενόψει του συνεδρίου της Άνοιξης, την Κυριακή διεξάγονται οι εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής 122.546 ενεργά μέλη.

Συνολικά 7.200 μέλη υπέβαλαν υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις, ενώ εκτιμάται ότι η ανανέωση στα προεδρεία των οργανώσεων θα ξεπεράσει το 60%. Τα στελέχη που θα αναδειχθούν από την αυριανή διαδικασία θα είναι και εκείνα που θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Τα ενεργά μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε σε μία από τις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία ανά την Ελλάδα είτε ηλεκτρονικά, για την εκλογή Προέδρων και Συμβουλίων στις ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜΤΟ, καθώς και για την ανάδειξη συνέδρων του προσεχούς Τακτικού Συνεδρίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Κυριακή, εκτός από τις οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες από δύο υποψηφιότητες και ενδέχεται να χρειαστεί δεύτερος γύρος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας
Πολιτική

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;
Ανεμοδείκτης

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 23:35

Wall Street: Ο Dow Jones σε νέα υψηλά παρά τους «κραδασμούς»

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 22:59

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

Πολιτική
04/06/2026 - 22:45

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:30

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:16

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

Οικονομία
04/06/2026 - 22:06

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Υγεία
04/06/2026 - 22:00

Παιδικό Τραύμα: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 21:44

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 21:25

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Πολιτική
04/06/2026 - 21:01

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Υγεία
04/06/2026 - 21:00

Όταν ο φόβος της απόρριψης σε κάνει να μη ζητάς αυτό που θέλεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:36

Πούτιν: Με αμοιβαίους συμβιβασμούς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ