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ΝΔ: Με υψηλή προσέλευση προχωρούν οι εσωκομματικές εκλογές - Στα Πετράλωνα ψηφίζει ο πρωθυπουργός
Πολιτική
11:11 - 23 Νοε 2025

ΝΔ: Με υψηλή προσέλευση προχωρούν οι εσωκομματικές εκλογές - Στα Πετράλωνα ψηφίζει ο πρωθυπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και με αυξημένη συμμετοχή των μελών εξελίσσονται από το πρωί της Κυριακής οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Συνολικά 122.546 ενεργά μέλη του κόμματος καλούνται να επιλέξουν 2.500 υποψηφίους που διεκδικούν θέση στα όργανα βάσης της ΝΔ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκλογή:

  • των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ)
  • των διοικητικών οργάνων των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ)
  • καθώς και 1.000 συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο επόμενο Τακτικό Συνέδριο.

Η προσέλευση θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς οι κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία πανελλαδικά, όπου λειτουργούν περισσότερες από 1.200 εκλογικές διαδικασίες.

Παράλληλη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Οι κάλπες άνοιξαν στις 08:00 και θα κλείσουν στις 19:00, ενώ τις ίδιες ώρες πραγματοποιείται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιλογή που αξιοποιείται από πολλά μέλη.

Η Νέα Δημοκρατία υπενθυμίζει ότι από το 2021 είναι το πρώτο ελληνικό πολιτικό κόμμα που επέτρεψε στα μέλη του να συμμετέχουν στις εσωκομματικές εκλογές και ψηφιακά, ένα μοντέλο που συνεχίζει να εφαρμόζει για μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχικότητα.

Τη γενική εποπτεία της διαδικασίας έχουν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και η Γραμματεία Οργανωτικού.

Πού θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η καταμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται σταδιακά από το κόμμα.

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