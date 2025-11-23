Με τον γιο του στην κάλπη ο Μητσοτάκης: Ισχυρό μήνυμα από τη μαζική συμμετοχή στη ΝΔ

Το απόγευμα της Κυριακής, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις εσωκομματικές εκλογές, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Η παρουσία τους στο Πνευματικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων προσέλκυσε τα βλέμματα μελών και υποστηρικτών του κόμματος, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για τη διαδικασία.

Μπαίνοντας στη γραμματεία ψηφοφορίας, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε με χαμόγελο ότι «οι κάλπες έχουν γεμίσει», δείχνοντας ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των πολιτών. Σε μεταγενέστερη δήλωσή του, εξέφρασε τη χαρά του για την προσέλευση περίπου 122.000 μελών, τονίζοντας ότι μεγάλο ποσοστό συμμετείχε για πρώτη φορά σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και τη Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Η σημερινή διαδικασία αναμένεται να καταγράψει συνολικά τη συμμετοχή των μελών του κόμματος και θα αποτελέσει δείκτη ενδιαφέροντος και ενεργοποίησης των ψηφοφόρων της ΝΔ, ενόψει των εσωκομματικών και πολιτικών προκλήσεων των επόμενων μηνών.