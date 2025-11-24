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Κατσαφάδος: Πλήρης κινητοποίηση για τους πληγέντες της πρόσφατης κακοκαιρίας- Προχωράμε άμεσα σε αποκατάσταση
Πολιτική
21:45 - 24 Νοε 2025

Κατσαφάδος: Πλήρης κινητοποίηση για τους πληγέντες της πρόσφατης κακοκαιρίας- Προχωράμε άμεσα σε αποκατάσταση

Reporter.gr Newsroom
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Την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην άμεση στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας επανέλαβε ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με δημάρχους και περιφερειακές αρχές σε όλη τη χώρα, με στόχο τον άμεσο συντονισμό ενεργειών σε περιοχές όπου καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Επιτόπιες επισκέψεις και αυτοψίες

Μετά την Κέρκυρα, ο κ. Κατσαφάδος μετέβη προχθές στον δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα, όπου συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους των δήμων Πρέβεζας και Άρτας, αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αποτίμηση των επιπτώσεων που άφησαν πίσω τους τα ακραία φαινόμενα, μεγάλοι όγκοι νερού σε σύντομο διάστημα που οδήγησαν σε πλημμύρες, καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές και τμήματα του οδικού δικτύου.

Αξιολόγηση ζημιών και ιεράρχηση παρεμβάσεων

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, συμφωνήθηκε ότι Περιφέρεια και δήμοι θα προχωρήσουν άμεσα σε λεπτομερή καταγραφή των ζημιών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τις προτεραιότητες αποκατάστασης, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό.

Ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε πως μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις με δημάρχους και περιφερειάρχες για τον καθορισμό των άμεσων αναγκών και την οριστικοποίηση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων.

Έρχεται λίστα έργων και νέα χρηματοδότηση

Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), όπου θα παρουσιαστεί ο πλήρης κατάλογος των έργων που θα ενταχθούν προς χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι έχει ήδη εγκριθεί ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής για επισκευές και έργα που αφορούν ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 21:29
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