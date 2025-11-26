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Πλεύρης: Μείωση 50% στις αφίξεις αλλοδαπών - Δεν λύνουμε το Δημογραφικό με το Μεταναστευτικό
Πολιτική
10:19 - 26 Νοε 2025

Πλεύρης: Μείωση 50% στις αφίξεις αλλοδαπών - Δεν λύνουμε το Δημογραφικό με το Μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική υποχώρηση στις αφίξεις αλλοδαπών κατά το τελευταίο τρίμηνο, που φτάνει το 50%, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. 

«Από τις 22.000 αφίξεις έχουμε πέσει στις 11.000. Με το νέο νομοσχέδιο, που έρχεται στις αρχές Ιανουαρίου, θα αντιμετωπίσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν τη νόμιμη μετανάστευση», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Βιβλίο Τσίπρα: Θα το διαβάσω - Θα έχει ενδιαφέρον

Ερωτηθείς σχετικά με το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι σκοπεύει να το διαβάσει, εκτιμώντας ότι έχει ενδιαφέρον επειδή γράφεται «σε πραγματικό πολιτικό χρόνο». Τόνισε μάλιστα ότι πολλές από τις διαπιστώσεις του πρώην πρωθυπουργού για τους συνεργάτες του «επιβεβαιώνουν όσα είχε επισημάνει τότε και η Νέα Δημοκρατία».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της υπόθεσης Novartis, το οποίο θεωρεί κεντρικό σημείο του βιβλίου. «Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας παραδέχεται ότι δεν έπρεπε να στηθούν κάλπες για δέκα πολιτικά πρόσωπα και παρ’ όλα αυτά στήθηκαν», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ την περίοδο των 17 ωρών της κρίσιμης διαπραγμάτευσης, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι «η τότε κυβέρνηση γνώριζε τον πραγματικό κίνδυνο». Παράλληλα αμφισβήτησε την αφήγηση περί «άδειων ταμείων», επισημαίνοντας ότι από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2015 «η χώρα λειτουργούσε με τους πόρους της προηγούμενης κυβέρνησης».

Σχολιάζοντας το κεφάλαιο του βιβλίου που αφορά το την Συμφωνία των Πρεσπών, ο υπουργός αναφέρθηκε στις εσωκομματικές αντιδράσεις της εποχής, υποστηρίζοντας ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ «το “Μακεδονία” αντιμετωπίστηκε σαν ένα απλό όνομα» και όχι ως ζήτημα ταυτότητας και ιστορίας. Υπενθύμισε δε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει πως μια διεθνής συμφωνία, μόλις κυρωθεί, παράγει έννομα αποτελέσματα που δεν μπορούν να αναιρεθούν.

Τσίπρας: Σημαντική προσωπικότητα της κεντροαριστεράς

Ερωτηθείς για την πολιτική βαρύτητα του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Πλεύρης αναγνώρισε ότι αποτελεί σημαντική προσωπικότητα της Κεντροαριστεράς και σημείωσε ότι στο βιβλίο του «κάνει έμμεση αυτοκριτική για τις επιλογές συνεργατών του». Χαρακτήρισε μάλιστα ενδεικτική την αναφορά του κ. Τσίπρα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας: «Εγώ συμπάσχω μαζί του όταν λέει για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για τον Αλέξη Τσίπρα θα ήταν να ανεχθεί ως πρόεδρο της Βουλής τη δική του επιλογή».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός τόνισε: «Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλος της ΝΔ όμως οι ζυμώσεις στην κεντροαριστερά θα δημιουργήσουν νέο πολιτικό τοπίο. Αν είναι άλλο ένα κόμμα θα έχουμε μεγαλύτερο κατακερματισμό, αν αντιθέτως προκαλέσει συσπειρώσεις ξεκινώντας από τα κόμματα που έχουν μήτρα τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ θα έχει ενδιαφέρον».

Το μεταναστευτικό και το εργατικό δυναμικό

Ο κ. Πλεύρης απέρριψε τη λογική ότι το δημογραφικό ζήτημα λύνεται με “αντιστοίχιση” ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό με εισροές αλλοδαπών. «Είναι εντελώς λάθος συζήτηση», είπε, τονίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει δύο κατευθύνσεις: αυστηρό μήνυμα για την παράτυπη είσοδο και καθαρούς κανόνες για τους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι, όπως σημείωσε, χάνουν επιδόματα όταν το λάβουν αλλά αποκτούν πρόσβαση στην εργασία.

Το τελευταίο τρίμηνο η μείωση κατά 50% στις αφίξεις αφορά πρωτίστως πληθυσμούς που δεν έχουν ελπίδα για άσυλο, τόνισε και ως παράδειγμα έθεσε το ερώτημα: «Δήλωσαν αγρότες στη Λάρισα αλλά γιατί βρίσκονται στην Κυψέλη ή στα Πατήσια;».

Οι δομές δεν είναι ξενοδοχείο

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι δομές φιλοξενίας δεν είναι μόνιμη εγκατάσταση αλλά προσωρινός χώρος παραμονής έως ότου εξεταστεί η αίτηση ασύλου. «Θέλουμε όλοι οι πόροι να πηγαίνουν στην εργασιακή κατάρτιση», είπε, ενώ σημείωσε ότι ακόμη και χώρες όπως η Γερμανία αντιμετωπίζουν πλέον πίεση, με την Ευρώπη συνολικά να υιοθετεί πιο αυστηρή γραμμή, όπως «είχε προβλέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2019».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 10:26
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