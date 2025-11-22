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Έτσι εξηγείται η «κοπάνα»: Οι ερωτήσεις που άφησε αναπάντητες ο Ξυλούρης («Φραπές»)
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18:59 - 22 Νοε 2025

Έτσι εξηγείται η «κοπάνα»: Οι ερωτήσεις που άφησε αναπάντητες ο Ξυλούρης («Φραπές»)

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η ΝΔ πήρε σχετικά ψύχραιμα ότι ο Ξυλούρης ή Φραπές δεν πήγε να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις φωνές της αντιπολίτευσης απάντησε λίγο πολύ «ε και τι να κάνουμε; Να τον πυροβολήσουμε ή να τον βασανίσουμε για να μιλήσει;»

Με τούτα και με εκείνα ο κ. Ξυλούρης παραπέμφθηκε για τα μάτια του κόσμου στην εισαγγελία για το πλημμέλημα της απείθειας και ασφαλώς πανηγυρίζει με την εξέλιξη αυτή, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς σε τι ερωτήσεις θα έπρεπε να απαντήσει στην Εξεταστική.

Η Μιλένα Αποστολάκη εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μάς δίνει μία ιδέα από το μπαράζ ερωτήσεων που είχε ετοιμάσει και θα έπρεπε να απαντήσει ο Φραπές. Και είναι αλήθεια πως εξηγούνται πολλά τόσο για τη στάση που αποφάσισε να κρατήσει ο ίδιος, όσο και για το γεγονός ότι από τη μεριά της ΝΔ η αντίδραση ήταν «ε, αφού δεν θέλει να μιλήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Ο κ. Ξυλούρης εάν εμφανιζόταν στην επιτροπή θα έπρεπε, λοιπόν, αρχικά να διαψεύσει τον κ. Βορίδη, ο οποίος ισχυρίστηκε στην Εξεταστική ότι μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε καμία σχέση με τις επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και θα έπρεπε να το κάνει γιατί, σύμφωνα με τις νόμιμες επισυνδέσεις της δικογραφίας, στις 21/10/24 λέει «έχουμε ραντεβού με το Βορίδη να πάμε να ξεβρωμίσουμε να φύγουν όλα από εκεί».

Γιατί στις 25/10/24 λέει «όχι ρε, μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκκαλο. Θα πάμε στο Φλωρίδη να εξοντώσουμε την Παπανδρέου».

Ο κ. Ξυλούρης θα έπρεπε επίσης να πει γιατί στις 20/10/14 ενημερώνει ότι έχει ραντεβού στην Αθήνα με το Βορίδη, «που μιλήσαμε λίγο αλλά με κωδικούς».

Θα έπρεπε να απαντήσει στους βουλευτές ποιες είναι οι σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Γιατί στις 16/10 του 2024 λέει «θα φτάσω στο Κέντρο θα φτάσω στο Ζερβό, αλλά θα φτάσω στον Κυριάκο το Μητσοτάκη».

Θα έπρεπε να απαντήσει γιατί λέει στον ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι είπε στον αδερφό του «πήγαινε στο γραφείο του πρωθυπουργού και ξεκαθάρισε ήντα συμβαίνει».

Θα έπρεπε να εξηγήσει ποιος είναι αυτός ο Γρηγόρης ο οποίος του κανονίζει ραντεβού με κάποιον Μπιτζιλή. Και όταν πηγαίνει στο γραφείο του λέει ότι ο Μπιτζιλής τον κοιτούσε στις τσέπες.

Θα έπρεπε να απαντήσει τι σχέσεις έχει ο αδερφός του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Ποιος πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη μετακινούμενος με ελικόπτερο.

Θα έπρεπε να απαντήσει με ποια λογική ο κ. Αυγενάκης του υπαγορεύει να μηνύσει υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα έπρεπε να απαντήσει ποιες είναι εκείνες οι σχέσεις που τον κάνουν να μιλά με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Βορίδη.

Χρήζει επίσης διευκρινίσεων το γεγονός ότι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Βορίδη μιλά με τον Ξυλούρη και του λέει ότι ο Μπαγινέτας, δηλαδή ο ΓΓ στον οποίο το επιτελικό κράτος έχει αναθέσει το Ταμείο Ανάκαμψης, «άμα δεν τα πάρει, δεν φτιάχνει τη δουλειά».

Ο Ξυλούρης θα έπρεπε να απαντήσει πώς είναι δυνατόν να μιλάει με την υπεύθυνη φορέα πιστοποίησης και να τη ρωτάει «ήντα θέλει για να λαδώσει τη σαλάτα».

Και τέλος δεν θα ήταν άσχημο να μάθουμε με ποιων τις πλάτες εμφανίζεται στις επισυνδέσεις να λέει ότι αν δεν ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ θα τους σκοτώσει όλους!

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