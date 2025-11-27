Ανδρουλάκης στη Βουλή: Πυρά κατά ΝΔ για «γαλάζια συμμορία» – «Πλυντήριο» η νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδικότερα τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και της οικογένειας τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη (27/11), σημειώνοντας πως το είδος της σχέσης ανάμεσα στις δύο οικογένειες αποκρύπτεται τεχνηέντως και επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική.

Οι εξελίξεις με το σκάνδαλο των επιδοτήσεων αποδεικνύουν ότι η ΝΔ «δεν είναι μόνο ένα κόμμα αρίστων», αλλά ένα κόμμα «εξαιρετικά τυχερών στελεχών που κατά διαβολική σύμπτωση συνεχώς κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια σημαντικά ποσά αλλά δεν το θυμούνται… το έχουν ξεχάσει», σημείωσε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης, για να προσθέσει σε σαρκαστικό τόνο: «Εμείς κερδίζουμε ένα φλουρί την Πρωτοχρονιά και το λέμε ολόκληρο τον χρόνο. Και αυτοί κερδίζουν συνεχώς σημαντικά ποσά και δεν θυμούνται το πότε, το ποιος και το που.»

«Στις επισυνδέσεις μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει οι Ξυλούρηδες από ολόκληρο το Μαξίμου. Όλους τους άλλους, τους ξέρουν, τους έχουν αναφέρει, έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και διακοπή ελέγχων. Κι αυτά δεν τα λέω εγώ, τα διάβασε και τα άκουσε ο ελληνικός λαός από τη δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή.», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε άλλο σημείο, ενώ καταλόγισε στο κυβερνών κόμμα πως καταπατά τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τη δημοκρατία και εξαπέλυσε «πυρά» κατά των «γαλάζιων» βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι με την υποκίνηση του πρωθυπουργού λένε ψέματα και «γίνονται συκοφάντες».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση πως «οργάνωσε την απόδραση του “Φραπέ”» από την Εξεταστική, απορρίπτοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του, στο οποίο – όπως επεσήμανε – το ΠΑΣΟΚ εμμένει.

«Σήμερα, όμως, η Νέα Δημοκρατία κάνει μία κωλοτούμπα και ζητά να έρθει ο «Φραπές» στην εξεταστική επιτροπή. Τώρα δεν φοβάστε ότι μπορεί να μη μιλήσει; Τι άλλαξε;», σχολίασε ακόμη, πριν αναφερθεί για μία ακόμη φορά στις σχέσεις των οικογενειών Μητσοτάκη – Ξυλούρη και προτού επαναφέρει μία σειρά από εκκρεμείς ερωτήσεις, στις οποίες θα πρέπει να απαντήσει ο μάρτυρας, όπως μεταξύ άλλων: ποιος είναι ο «Μάκης», στον οποίον αναφέρεται στις επισυνδέσεις· ποιες είναι οι «πλάτες» που στις καταγεγραμμένες συνομιλίες λέει πως έχει· πόσες ακριβώς επιδοτήσεις έχει λάβει, κλπ.

«Και δεν φτάνει που είστε εκτεθειμένοι, είστε και θρασύτατοι. Μνημείο ψευτιάς. Πριν από λίγο, είχαμε ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη ότι λέω ψέματα και ότι ο κ. Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού. Ζητά να ανασκευάσω. Μάλλον δεν είναι μελετηροί στο Μαξίμου. Για να δούμε τι λένε, κ. Θεοδωρικάκο, στους διαλόγους αυτά τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας», σημείωσε στη συνέχεια σε εξίσου αιχμηρό τόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τη δικογραφία:

«”Γ. Ξυλούρης: Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας».

Και λίγο παρακάτω λέει για τον αδελφό του: «Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: «μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο”.

Ποιον κουμπάρο λέει, κ. Θεοδωρικάκο; Ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος; Που έχετε το θράσος να ζητάτε και τα ρέστα…»

Λόγο για «γαλάζια συμμορία» έκανε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης και απευθυνόμενος προς τον Υπ. Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, είπε: «Αν θέλατε δικαιοσύνη θα αφήνατε τους βουλευτές σας να αποφασίσουν το καλοκαίρι για το τι έπρεπε να κάνει η δικαιοσύνη για τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη και όχι να τους κρύψετε και να τους κοιμίσετε νωρίς. Που έχετε το θράσος και μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνετε και συμψηφισμούς. Εδώ λοιπόν εξελίσσεται μια ακριβή παρωδία, την πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. Μια παρωδία που την πληρώνει ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.»

«1 δισεκατομμύριο έπρεπε να έχουν πάρει και δεν τα έχουν πάρει. Το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη, η παραγωγή μειώνεται, κοπάδια χάνονται και εσείς μας κάνετε παιχνίδια άθλιας προπαγάνδας. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε…», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ..

Αρχή «πλυντήριο» για να κρύβετε τις ευθύνες των καρτέλ

«Σήμερα, ερχόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια Αρχή–πλυντήριο, για να κρύβετε τις ευθύνες των καρτέλ. Γιατί αυτό κάνετε. Δήθεν για να προστατεύσετε τους καταναλωτές. Τώρα; Τέσσερα χρόνια μετά; Όταν από το 2022 ζητάμε μια Ενιαία Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Καταθέσαμε πρόταση νόμου, γιατί λέγατε ότι όλα πάνε καλά;», είπε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.

Κάνοντας λόγο για «καρτέλ», σημείωσε πως μιλάμε για μία αγορά «ασύδοτη», «χωρίς κανόνες» και με τη «διαφθορά των επιτοκίων» να αυξάνεται όλο και περισσότερο.

«Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ένα πράγμα. Φοβάστε την ευθύνη. Και τι κάνετε; Μια αδύναμη Αρχή, που δεν είναι καν Αρχή, δεν έχει αυτόνομα χαρακτηριστικά. Αυτό το νομοσχέδιο χρειάστηκαν τρεις Υπουργοί Ανάπτυξης και 1.100 περίπου ημέρες για να το φέρετε στη Βουλή. Όταν εμείς προτείναμε λύσεις, εσείς κάνατε επικοινωνία. Αλλά το βίωμα είναι στην τσέπη κάθε πολίτη που καταλαβαίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ποιος υπερασπίζεται το συμφέρον του και ποιος υπερασπίζεται τα ολιγοπώλια και την αισχροκέρδεια», ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και χαρακτηρίζοντας την νέα Αρχή ως «βιτρίνα», συνέχισε λέγοντας:

«Και σήμερα, αντί για πραγματική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, φέρνετε μια “Αρχή–βιτρίνα”, ελεγχόμενη από το Υπουργείο, μακριά από κάθε ευρωπαϊκό πρότυπο. Η κυβέρνηση δεν θέλει ισχυρή Αρχή. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της δικής μας πρότασης και αυτού που θέλετε να κάνετε; Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα.

Για εμάς, η προστασία των καταναλωτών δεν είναι μια τυπική υποχρέωση του κράτους. Είναι πυλώνας διαφάνειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και υγιούς ανταγωνισμού, που δεν υπάρχει στην εγχώρια αγορά.»

Μία αγορά που λειτουργεί χωρίς επαρκή έλεγχο

«Οι υπηρεσίες έχουν αποψιλωθεί, οι έλεγχοι μειώθηκαν δραματικά, τα πρόστιμα για παραβάσεις περιορίστηκαν στο ένα πέμπτο σε σχέση με την περίοδο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που λειτουργεί χωρίς επαρκή εποπτεία εις βάρος των πολιτών», είπε ο κ. Ανδουλάκης και απαριθμώντας συνέχισε:

«Πρώτον, η κυβέρνηση απλώς συνενώνει υποστελεχωμένες υπηρεσίες και τον Συνήγορο του Καταναλωτή κάτω από μια νέα «ομπρέλα». Αναπαράγετε την αδράνεια. Αντίθετα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανασυγκροτεί από μηδενική βάση τις αρμοδιότητες, με γνώμονα την πραγματική προστασία του καταναλωτή.

Δεύτερον, η κυβέρνηση συγχέει τον ελεγκτικό ρόλο με τη διαμεσολάβηση. Δεν γίνεται η ίδια Αρχή που επιβάλλει κυρώσεις να λειτουργεί και ως μεσολαβητής στην επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει την ανεξαρτησία του Συνηγόρου, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.

Τρίτον, το κυβερνητικό νομοσχέδιο φτιάχνει έναν μηχανισμό ελέγχου χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για να παρέμβει ουσιαστικά. Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, προτείνει μια Αρχή που μπορεί:

να εκδίδει κώδικες δεοντολογίας,

να επιβάλλει κανόνες διαφάνειας,

να δεσμεύει επιχειρήσεις για αποκατάσταση βλαβών,

να επιβάλλει κυρώσεις με πραγματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα,

να παρεμβαίνει ευέλικτα σε κρίσιμους κλάδους της αγοράς.

Τέταρτον, η κυβέρνηση δεν προβλέπει καμία ενίσχυση για τις Ενώσεις Καταναλωτών. Οι ενώσεις καταναλωτών, μπορούν και παίζουν ήδη πολύ σημαντικό χαρακτήρα στην ενημέρωση του καταναλωτή. Εσείς τις θέλετε αδύναμες, εμείς τις θέλουμε συμμάχους της πολιτείας και της κοινωνίας. Για αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να τους στηρίζουμε με τεχνογνωσία, υποδομές, χρηματοδότηση και να δίνουμε προτεραιότητα στις καταγγελίες τους. Έχουν κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες, κάποιες από τις οποίες κατέθεσα στην επίκαιρη ερώτησή μου στον Πρωθυπουργό αλλά κάνετε ότι δεν τις βλέπετε. Χωρίς ισχυρό καταναλωτικό κίνημα δεν φτιάχνουμε κουλτούρα καταναλωτικού κινήματος για να γίνεται εμπάργκο προϊόντων, που οι εταιρείες τους αισχροκερδούν εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.

Και τέλος, η συνολική μας πρόταση για την προστασία των καταναλωτών, περιλαμβάνει και ένα Εθνικό Ίδρυμα Κατανάλωσης. Αντί να στέλνετε επιστολές στην κ. φον ντερ Λάιεν -που κυρίως αυτές οι συζητήσεις σε επίπεδο Βρυξελλών αφορούν τις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες, που είναι εύκολο να αγοράζει η μία από την άλλη χώρα προϊόντα και που δεν φέρνουν κανένα άμεσο αποτέλεσμα-, εμείς τι λέμε; Να ιδρύσουμε ένα Ινστιτούτο και να κάνει έρευνες ώστε να προτείνει στη Βουλή και τα κόμματα πως πρέπει να νομοθετήσουμε για να βάλουμε κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά που δεν λειτουργεί.»

ΕΛΤΑ και Ναυπηγεία: Η ΝΔ δεν σέβεται το δημόσιο συμφέρον

Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και των Ναυπηγείων αναφέρθηκε ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ< υποστηρίζοντας πως αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται το δημόσιο συμφέρον, αλλά «βολεύεται» με τη λογική ««όταν κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν»· ένα «ιδεολόγημα», όπως είπε, πίσω από το οποίο «κρύβεται ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, χάνει η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας».

«Σας ρωτάμε και σας ζητάμε εδώ και τώρα διαφάνεια: πόσα πρόστιμα έχετε επιβάλλει και πόσα έχετε εισπράξει; Συγκεκριμένα στοιχεία, μπροστά στα δισεκατομμύρια που έχουν βγάλει από την εγχώρια αγορά.», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε:

«Η ίδια νοοτροπία και στα ΕΛΤΑ, ο τρόπος που χειριστήκατε ένα κορυφαίο και ευαίσθητο θέμα για όλη την ελληνική περιφέρεια, ένα κράτος που για εσάς είναι μόνο λάφυρο και όχι υπηρεσίες καθημερινά κοντά στον πολίτη. Μας λέγατε ότι τα ΕΛΤΑ, έχουν ζημιές 150.000 ευρώ τον χρόνο ανά κατάστημα. Και τι μάθαμε πριν λίγες μέρες; Ότι η κυβέρνηση εκχώρησε τη διαχείριση των οικονομικών των ΕΛΤΑ σε μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία με κόστος 10.400 ευρώ τη μέρα.

Επαναλαμβάνω: 10.400 ευρώ την ημέρα. Για 42 μήνες.Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ρωτώ ευθέως τον Υπουργό: Σε ποια ιδιωτική εταιρεία θα επέτρεπαν τέτοια διαχείριση; Ποιος CEO θα έδινε σε συμβούλους 10.400 ευρώ τη μέρα;. Μόνο στα golden boys της Νέας Δημοκρατίας.»

Ελευσίνα: Ζήτημα κυριαρχίας – Στρατηγική επιλογή δεκαετιών

Όσο, δε, για το θέμα της Ελευσίνα, τόνισε πως «η Ελευσίνα όπως και όλα τα λιμάνια της χώρας είναι στρατηγικές υποδομές εθνικής ασφάλειας».

«Για εμάς, είναι ζήτημα κυριαρχίας. Είναι στρατηγική επιλογή δεκαετιών. Δεν είναι από χθες στο αύριο και στο μεθαύριο, ή όπως αλλάξει ο αέρας κάποιων γεωπολιτικών ισορροπιών, είναι βαθύτερα πράγματα και θέλουν βαθύτερη στρατηγική και όχι δημόσιες σχέσεις

Και ας είμαστε ξεκάθαροι: Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται, με ευρύ διάλογο, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, με διαφάνεια. Γιατί δεν αφορούν μια τετραετία. Αφορούν γενιές.», είπε ακόμη και συνέχισε:

«Στην περίπτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας:

Υπήρξε διαβούλευση;

Συνεδρίασαν οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής;

Καμία ενημέρωση, κανένα master plan, κανένας στρατηγικός σχεδιασμός για τα λιμάνια της χώρας.

Αλλά ζητάτε και τα ρέστα.

Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ή θα υπάρξει πολιτική αλλαγή για να υπάρχει κυβέρνηση που υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του ελληνικού λαού ή θα συνεχίσουμε σε μια από τα ίδια. Ρουσφέτι, διαφθορά, ατιμωρησία.

Εμείς θα αγωνιστούμε αυτά να τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.