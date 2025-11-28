Συνάντηση Μέτσολα-Τασούλα: Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο επίκεντρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο συναντήθηκαν σήμερα (Παρασκευή, 28/11) η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε μία περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει – όπως τόνισε και ο ΠτΔ στον χαιρετισμό του – πολύ σημαντικές προκλήσεις.

Αναλυτικότερα ο κ. Τασούλας δήλωσε:

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σας βλέπω ως εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκλέγεται απευθείας από τον Ευρωπαϊκό λαό και έτσι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τα όνειρα των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε, αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό τεράστιες προκλήσεις. Αυτές ξεκινούν από την προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία και σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Συνδέονται, επίσης, με το μεταναστευτικό ζήτημα, με την τεράστια κλιματική κρίση, με θέματα που έχουν σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα και επιπλέον με τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και την περαιτέρω δημοκρατική της θωράκιση.

Όλα αυτά η Ευρώπη θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει όσο πιο ενωμένη είναι και όσο πιο πολύ προωθεί τη στρατηγική της αυτονομία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί απευθείας τους λαούς της Ευρώπης, καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον ίδιο ρόλο καλούνται να αναλάβουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια, εις τρόπον ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να βγει ασφαλέστερη και δημοκρατικότερη.

Αυτή τη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, οι πολίτες της Ευρώπης, παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, βλέπουν πως πολλά θέματα της δικής τους ζωής, της δικής τους καθημερινότητας δεν λύνονται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα εγκαινιάσετε σήμερα, σε λίγη ώρα, εδώ στην Αθήνα, το πρόγραμμα «Εμπειρία Ευρώπης» (Europa Experience), προωθεί όχι μόνο τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης στην υλοποίηση και στη σύλληψη λύσεων για τα προβλήματά τους, αλλά ενισχύει επίσης και την απαραίτητη διαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων.

Και με αυτές τις σκέψεις αγαπητή φίλη, κυρία Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα, σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο».

Από την πλευρά της η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα. Μέτσολα δήλωσε:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το θερμό σας καλωσόρισμα. Σας συγχαίρω για το νέο σας αξίωμα. Την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, τον Φεβρουάριο του 2024, είχατε το αξίωμα του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η συνάντησή μας έλαβε χώρα λίγο πριν τις εκλογές στην Ευρώπη. Είχαμε τη δυνατότητα τότε να εμβαθύνουμε στη συζήτησή μας για το τι ακριβώς επιθυμούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρώπη, για το πώς έβλεπαν την Ευρώπη τότε και για το πώς θα ήθελαν να τη δουν στο μέλλον.

Αν, λοιπόν, πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λαοί μας σήμερα και να καταλάβουμε τι ακριβώς επιθυμούν από την Ευρώπη, συνειδητοποιούμε μέσα από συζητήσεις που είχαμε σε όλες τις χώρες, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι εμείς, να είμαστε παρόντες κάθε στιγμή κοντά τους, στα σημεία όπου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Δε θέλουν να είμαστε απλώς άνθρωποι και φορείς που νομοθετούν στις Βρυξέλλες. Επιθυμούν η ζωή τους να γίνει πιο εύκολη, επιθυμούν να γίνει πιο δίκαιη και πιο ασφαλής.

Αυτά είναι όνειρα, αυτές είναι επιθυμίες που εξέφρασαν πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις. Προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, σε επίπεδο οικονομικό, ένας πόλεμος μαίνεται στην ήπειρό μας, στη γειτονιά μας, υπάρχουν τεράστιες οικονομικές προκλήσεις. Οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως αναστατωμένοι και αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν για το μέλλον τους. Όμως, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, συνειδητοποιούμε ότι σε αυτά τα προβλήματα έχουμε και τις λύσεις.

Η Ευρώπη μπορεί να δώσει λύσεις. Και μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους ανθρώπους της να έχουν μια πιο εύκολη και καλύτερη ζωή. Να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντάς τους πιο ασφαλείς και πιο απλές διαδικασίες.

Και βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση της μετανάστευσης και εν γένει της ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία τον αγώνα της για ελευθερία. Θα πρέπει να σταθούμε στο πλάι της και βεβαίως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη νομοθετική διαδικασία που είναι ήδη σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ευρύτερο και ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση.