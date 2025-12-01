ΠΑΣΟΚ: Σε πολιτικό βέρτιγκο ο Μαρινάκης – Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σήμερα μας “πληροφόρησε” ότι …πήγε κουβά η κατηγορηματική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για μη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη.

Όπως αναφέρει: «Μάλλον βρίσκεται σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαρχής αντίθετοι στη συμμετοχή της στο SAFE».

«Αντίθετα, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που άφηνε παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα -που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας χαρακτήριζε “κερκόπορτα”-, αν η γειτονική χώρα άρει το casus belli», προσθέτει.

«Ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες»

«Πού δικαιώθηκε η στρατηγική τους; Ή μήπως η Τουρκία δεν συμμετέχει ήδη στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης μέσω ιδιωτικών συμπράξεων;», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη απευθυνόμενη στην κυβέρνηση.

«Με μια φράση: η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εξαντλείται σε ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες. Η Κυβέρνηση καλείται να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση στα πάντα, και να διαχειριστεί τις ευθύνες της, όσο βρίσκεται ακόμη σε αυτή τη θέση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.