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ΠΑΣΟΚ: Σε πολιτικό βέρτιγκο ο Μαρινάκης – Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE
Πολιτική
16:10 - 01 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Σε πολιτικό βέρτιγκο ο Μαρινάκης – Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Κυβερνητικός  Εκπρόσωπος σήμερα μας “πληροφόρησε” ότι …πήγε κουβά η κατηγορηματική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για μη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη.  

Όπως αναφέρει: «Μάλλον βρίσκεται σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαρχής αντίθετοι στη συμμετοχή της στο SAFE».

«Αντίθετα, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που άφηνε παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα -που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας χαρακτήριζε “κερκόπορτα”-, αν η γειτονική χώρα άρει το casus belli», προσθέτει.

«Ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες»

«Πού δικαιώθηκε η στρατηγική τους; Ή μήπως η Τουρκία δεν συμμετέχει ήδη στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης μέσω ιδιωτικών συμπράξεων;», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη απευθυνόμενη στην κυβέρνηση.

«Με μια φράση: η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εξαντλείται σε ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες. Η Κυβέρνηση καλείται να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση στα πάντα, και να διαχειριστεί τις ευθύνες της, όσο βρίσκεται ακόμη σε αυτή τη θέση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

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