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Αναδίπλωση Παππά για Γεωργιάδη: Η εργατικότητα δεν σώζει το ΕΣΥ – Οδηγείται σε κατάρρευση
Πολιτική
21:05 - 01 Δεκ 2025

Αναδίπλωση Παππά για Γεωργιάδη: Η εργατικότητα δεν σώζει το ΕΣΥ – Οδηγείται σε κατάρρευση

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, αναδιπλώθηκε μετά τα σχόλιά του προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτήριζε τον τελευταίο «πιο εργατικό υπουργό». 

Ο Πέτρος Παππάς με ανάρτηση του στο Χ, διευκρινίζει ότι δεν επαίνεσε το έργο του Γεωργιάδη στην Υγεία, αλλά υπενθύμισε τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ, όπως χαμηλές αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών, ελλιπή πρωτοβάθμια φροντίδα, επικίνδυνες αναμονές στα νοσοκομεία και οικονομική ασφυξία στα μικρομεσαία εργαστήρια. Τονίζει ότι η προσωπική εργατικότητα του υπουργού δεν αρκεί για να αναστραφεί η κατάσταση.

Πιο αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτηση του: «Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως «έπαινο», τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 22:41
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