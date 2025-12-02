Βαρουφάκης για Τσίπρα: Έχω μια στοίβα βιβλίων που έχουν προτεραιότητα

Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάννης Βαρουφάκης, μίλησε σήμερα (2/12) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βαρουφάκης σχολίασε καταρχάς τα δημοσκοπικά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία το ΜεΡΑ25 φαίνεται να μπαίνει στο κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει χωρίς την παραμικρή υποστήριξη από επιχειρηματικούς κύκλους.

Ο επικεφαλής λοιπόν του ΜεΡΑ 25 σημείωσε ότι την περίοδο που το κόμμα βρισκόταν στη Βουλή, «παραείχε πλούσιο πρόγραμμα», διαθέτοντας απόψεις για κάθε τομέα ξεχωριστά. Διαχώρισε δε μεταξύ της πολιτικής που παράγει ένα κόμμα και των όσων μπορεί να ακούγονται για αυτό.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στον κλάδο των αγροτών, επεσήμανε ότι το ΜεΡΑ 25 προσπαθεί να αναδεικνύει τέτοια ζητήματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι από την έρευνα που έχει διεξάγει το ίδιο το κόμμα, έχει εντοπίσει «σημεία και τέρατα» στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δε θα το διαβάσει και ότι αυτή τη στιγμή έχει μια «στοίβα από βιβλία που έχουν προτεραιότητα». Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πασχίζει να μείνει στην ιστορία σαν σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά η ιστορία θα τον θυμάται σαν έναν ακόμη Μελάνθιο, τον άπιστο τσοπάνη του Οδυσσέα που προσχώρησε στους μνηστήρες».

«Έγραψε 750 σελίδες για να μεταμφιέσει την ενοχή του απέναντι στο λαό σε αφέλεια. Το μεγαλύτερο ερωτικό γράμμα ενός πολιτικού προς την ολιγαρχία», συμπλήρωσε σκωπτικά ο κ. Βαρουφάκης.

Αναφορικά μάλιστα με την κριτική που του ασκεί στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 σημείωσε ότι πράγματι ήταν λάθος του πρώην πρωθυπουργού να τον τοποθετήσει στη θέση του υπουργού Οικονομικών, καθώς ουσιαστικά «διάλεξε το λάθος άνθρωπο να πει ναι σε όλα σε αυτά τα οποία καθιστούν τη χώρα μη βιώσιμη στο διηνεκές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-denix7ditfc1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}