Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και η πολιτική αντιπαράθεση «χτυπάει» κόκκινο

Οι αγρότες σε όλη τη χώρα εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στα σημεία συγκέντρωσης μέχρι να λάβουν συγκεκριμένες και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η στάση των αγροτών φέρνει εκ νέου σε αντιπαράθεση την κυβέρνηση με σύσσωμη την αντιπολίτευση.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλοκά προκειμένου να λάβουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Τρία μεγάλα μπλόκα: «Κόβεται» η Ελλάδα στα δύο

Στη Νίκαια Λάρισας, τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και τον αυτοκινητόδρομο Ε65 έξω από την Καρδίτσα έχουν στηθεί τα μεγαλύτερα μπλόκα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι «ήρθαν για να μείνουν». Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή για δεύτερη ημέρα στο ύψος της Νίκαιας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Το μπλόκο ενισχύθηκε χθες, ενώ αναμένονται νέες αφίξεις από Λάρισα και Μαγνησία.

Με αιφνιδιαστική κίνηση, ομάδα αγροτών κατάφερε να εισέλθει στα διόδια Μαλγάρων μέσω των χωραφιών, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών–Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ένταση και εγκλωβίζοντας οδηγούς.

Στον Ε65, ισχυρή είναι η παρουσία αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που ενισχύουν το μπλόκο ζητώντας λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους.

Προμαχώνας: Αποφασίστηκε νέο μπλόκο για την Τετάρτη 3/12

Σε ασφυκτικά γεμάτη Γενική Συνέλευση στη Σέρρες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι αποφάσισαν τη δημιουργία μπλόκου στον Προμαχώνα την Τετάρτη. Στη συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι βασικοί αγροτικοί φορείς του νομού, υπογραμμίζοντας τη διάθεση για συντονισμένη κλιμάκωση.

Αποφασισμένοι οι αγρότες: Μένουμε μέχρι το τέλος

Με τα μπλόκα να ενισχύονται και τον συντονισμό μεταξύ των αγροτικών δυνάμεων να εντείνεται, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν χωρίς ξεκάθαρες λύσεις στα χρόνια προβλήματα που, όπως λένε, απειλούν τον πρωτογενή τομέα.

Κυβέρνηση: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πολλά από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κλείσιμο δρόμων». «Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν όσα δικαιούνται.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Το πολιτικό θερμόμετρο άναψε για τα καλά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την αστυνομική αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπαιγμό και αναφέρει ότι οι παραγωγοί έλαβαν μόνο το 40% αντί του 70% των βασικών ενισχύσεων. Όπως τόνισε σε συνέντευξη του στο Open «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, χρωστά η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ και τους λέγανε ο κ. Χατζηδάκης και η κυβέρνηση και ο κ. Τσιάρας ότι 27 Νοεμβρίου θα πάρετε τα χρήματά σας, το 70% των βασικών ενισχύσεων, πήραν το 40 οριζοντίως και έχουν πάρει 15 – 20%».

Ο Σωκράτης Φάμελλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το Μάλγαρα καταγγέλλει «ωμό αυταρχισμό» και ζητά την απελευθέρωση συλληφθέντων και προσθέτει: «Πρέπει οι κινητοποιήσεις αυτές να είναι ειρηνικές και η κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις».

Το ΚΚΕ με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα προειδοποιεί ότι η καταστολή δεν θα σταματήσει τον «μαζικό ξεσηκωμό», συμπληρώνοντας: «Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένοι».

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή».

Στο πλευρό των αγροτών και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ότι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων»..

«Επιτέλους η ανίκανη κυβέρνηση να δώσει τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

«Η κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών.