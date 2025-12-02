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Χατζηδάκης στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο: Η Ελλάδα πυλώνας επενδύσεων και γεωπολιτικής σταθερότητας
Πολιτική
16:05 - 02 Δεκ 2025

Χατζηδάκης στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο: Η Ελλάδα πυλώνας επενδύσεων και γεωπολιτικής σταθερότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αναδεικνύεται σήμερα σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για επενδύσεις στην Ευρώπη, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, οι επενδύσεις στη χώρα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 100% μεταξύ 2019 και 2025, με αποτέλεσμα όσοι επένδυσαν να διαπιστώσουν στην πράξη τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

«Στα πάγια συγκριτικά πλεονεκτήματα- γεωγραφία, ανθρώπινο δυναμικό, φυσικούς πόρους- προστέθηκαν πλέον η πολιτική σταθερότητα και η ύπαρξη μιας φιλοεπενδυτικής κυβέρνησης με αξιοπιστία και συνέχεια πολιτικής», τόνισε.

Ευκαιρίες σε παραδοσιακούς και νέους κλάδους

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι οι επενδυτές βρίσκουν μοναδικές ευκαιρίες όχι μόνο σε παραδοσιακούς κλάδους όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η ναυτιλία, αλλά και σε νέους τομείς:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπου η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος.
  • Δίκτυα και μεταφορές, με τη χώρα να εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο.
  • Καινοτομία, με ένα από τα πιο φιλικά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη.
  • Παιδεία, με την ίδρυση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων.
  • Άμυνα, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση μέσω διεθνών συνεργασιών.

Σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ και γεωπολιτική αναβάθμιση

Σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις βρίσκονται στο ισχυρότερο σημείο της σύγχρονης ιστορίας τους. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον πιο αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ.

Παράλληλα, παρατηρείται αναβάθμιση της αμερικανικής επιχειρηματικής παρουσίας στην Ελλάδα, με αυξημένες επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι νέες τεχνολογίες και τα data centers. Στον ενεργειακό τομέα, η χώρα προσελκύει σημαντικές επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και καθίσταται πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

«Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ενισχύεται σημαντικά και οι διμερείς σχέσεις θα συνεχίσουν να διευρύνονται, στηριζόμενες σε τέσσερις πυλώνες: κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα, οικονομική συνεργασία, κοινές αξίες και ελληνική παρουσία στις ΗΠΑ», τόνισε.

Προσπάθειες και επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι τα τελευταία έξι χρόνια η ελληνική οικονομία σημείωσε ουσιαστική πρόοδο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις του 2019, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας και της μεγαλύτερης πληθωριστικής κρίσης των τελευταίων 30 ετών:

  • Ανάπτυξη με ρυθμούς πολλαπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
  • Ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων.
  • Χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σύγκριση με Γαλλία και Ιταλία.
  • Πρωτιές στην κατάταξη του Economist για την καλύτερη οικονομία στον κόσμο (2022-2023, 3η θέση το 2024).
  • Απασχόληση για μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο αντιπρόεδρος τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη: «Η εμπιστοσύνη δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται. Η ανάπτυξη με δανεικά δεν είναι πραγματική ανάπτυξη».

Εστίαση στην ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις

Μετά την τάξη των δημοσίων οικονομικών, η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις εξαγωγές, ενώ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση μαθαίνει από τα λάθη της και προχωρά μπροστά.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Η "εθνική συμμαχία της ευθύνης" μεταξύ πολιτείας, επιχειρηματικής κοινότητας, εργαζομένων και διασποράς παραμένει ζωντανή και δημιουργική. Αντέχει στους κλυδωνισμούς και στη φθορά του χρόνου, με στόχο μια Ελλάδα που δεν φοβάται το αύριο, αλλά το χτίζει με αυτοπεποίθηση», κατέληξε.

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