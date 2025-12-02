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Τασούλας: Συνάντηση με την Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Πολιτική
16:17 - 02 Δεκ 2025

Τασούλας: Συνάντηση με την Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οποία τον ενημέρωσε για τη σύναψη της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Για ιστορική συμφωνία, έκανε λόγο η Υπουργός Εργασίας καθώς αφενός δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιας Κοινωνικής Συμφωνίας στη χώρα μας σε τόσο ευρύ φάσμα ζητημάτων και αφετέρου διότι πρόκειται ουσιαστικά για μια συμφωνία η οποία τους ωφελεί όλους στην αγορά εργασίας: τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και συνολικά την αγορά εργασίας, ορίζοντας πιο ξεκάθαρους κανόνες για όλους.

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στην χθεσινή παρουσίαση της Κοινωνικής Συμφωνίας στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η επίτευξη της Κοινωνικής Συμφωνίας ενισχύει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας προς όφελος όλων των μερών και ιδιαίτερα των εργαζομένων. «Πιστεύω στον κοινωνικό διάλογο, πιστεύω στις συναινέσεις, πρέπει όλοι να έχουμε εμπιστοσύνη στην αξία του καλόπιστου διαλόγου των κοινωνικών εταίρων», είπε ο κ. Τασούλας αναφερόμενος στην επιτυχία που είχε ο τριμερής κοινωνικός διάλογος κατά τη διάρκεια των εφτά μηνών της διαπραγμάτευσης και κατέληξε: «Οι εργασιακές σχέσεις έχουν μεγάλη και καίρια σημασία για την κοινωνική συνοχή».

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