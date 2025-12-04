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ΟΗΕ: Ψήφισμα για την άμεση επιστροφή των παιδιών στην Ουκρανία – Η στήριξη της Ελλάδας
Πολιτική
10:32 - 04 Δεκ 2025

ΟΗΕ: Ψήφισμα για την άμεση επιστροφή των παιδιών στην Ουκρανία – Η στήριξη της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε, με 91 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 57 αποχές, το Ψήφισμα A/ES-11/L.16/Rev.1 για την «Επιστροφή παιδιών στην Ουκρανία», κατά τη 23η συνεδρίαση της 11ης Έκτακτης Ειδικής Συνόδου για την Ουκρανία.

Το κείμενο του Ψηφίσματος υποβλήθηκε από 39 κράτη-μέλη και απαιτεί από τη Ρωσία την «άμεση, ασφαλή και χωρίς όρους επιστροφή όλων των παιδιών που έχουν μεταφερθεί ή απελαθεί παράνομα στη Ρωσία» και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Η Ελλάδα συνυπέβαλε και υπερψήφισε.

Το Ψήφισμα της ΓΣ καταδικάζει επίσης τις νομοθετικές και διοικητικές πράξεις της Ρωσίας που διευκολύνουν την απόκτηση ρωσικής υπηκοότητας από Ουκρανούς ανηλίκους, καθώς και πρακτικές υιοθεσίας ή αναδοχής, τις οποίες χαρακτηρίζει ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Εκφράζει επίσης «βαθιά ανησυχία» για την τύχη των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους από το 2014 και καταδικάζει τις «βίαιες μεταφορές και απελάσεις» από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τις παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Την εισήγηση του Ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση παρουσίασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Σταύρος Λαμπρινίδης, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της.

Ο κ. Λαμπρινίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει αδρανής απέναντι στην απαράδεκτη μοίρα των παιδιών της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, η UNICEF, η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η ICRC, έχουν τεκμηριώσει σοβαρές παραβιάσεις. Επισήμανε ακόμη ότι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν «δημόσια επιβεβαιώσει» πτυχές των μεταφορών, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο διεθνών δικαστικών διαδικασιών.

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος στην παρέμβαση του χαρακτήρισε «αδιανόητες» τις κακουχίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά της Ουκρανίας και επεσήμανε ότι η ακριβής τους κατάσταση παραμένει ασαφής λόγω της άρνησης της Μόσχας να συνεργαστεί με διεθνείς μηχανισμούς.

«Ο διαχωρισμός παιδιών από τις οικογένειες τους παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και η απέλασή τους από τη χώρα τους ισοδυναμεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, με εγκλήματα πολέμου», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη της Ελλάδας για τις παράνομες απελάσεις.

Ο κ. Σταματέκος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει, προσφέροντας φιλοξενία σε παιδιά Ουκρανών ως μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης και επανένταξης τους.

«Καθώς πλησιάζουμε σε μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που αγνοούνται να επανέλθουν στις οικογένειες, στον τόπο καταγωγής και στην πραγματική τους ταυτότητα».

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