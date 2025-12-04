Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται κάθε εμπλοκή του ο Μπουνάκης – Η ΝΔ βλέπει αποκαλύψεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ στοχοποίηση

Σε τεταμένο κλίμα διεξάγεται σήμερα, Πέμπτη (4/12), η εξέταση του μάρτυρα Νίκου Μπουνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο να δηλώνει πως είναι δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο, αλλά στοχοποιήθηκε επειδή είναι ΠΑΣΟΚ και φίλος του κ. Ανδρουλάκη.

Πιο αναλυτικά, οι κυβερνητικοί βουλευτές πέρασαν στην «αντεπίθεση», βασιζόμενοι στον ισχυρισμό πως η κατασπατάληση και κακοδιαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν είναι ένα σκάνδαλο της ΝΔ, αλλά μία διαχρονική παθογένεια, με ευθύνες που αγγίζουν όλα τα κόμματα.

Με βάση διάφορα δημοσιεύματα, το όνομα του κ. Μπουνάκη - ο οποίος είναι , διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive ΑΕ στην Κρήτη - είχε εμπλακεί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κατηγορία ότι μία δήλωση παραγωγού που πραγματοποιήθηκε από το ΚΥΔ του αφορούσε δημόσια έκταση στη λίμνη Κάρλα.

Βασισμένος σε σημερινό δημοσίευμα, που αναφέρεται σε ύποπτες σχέσεις του κ. Μπουνάκη με τον Μ. Κουτσάκη, προφυλακισμένο πρώην συνεργάτη του, ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

Ο μάρτυρας αμφισβήτησε ευθέως την εγκυρότητα του σχετικού δημοσιεύματος και των πληροφοριών που επικαλέστηκε ο κ. Λαζαρίδης, καθώς και τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι ο μονός λόγος για τον οποίο το δικό του όνομα βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα και στα sites είναι επειδή ο ίδιος είναι ΠΑΣΟΚ. Έκανε, μάλιστα, λόγο για «σπίλωση» του ονόματός του και ανέφερε: «Είμαι ΠΑΣΟΚ από τα 14. Είμαι πολύ ΠΑΣΟΚ», αφού επιβεβαίωσε πως είναι αναπληρωτής γραμματέας του τομέα αγροτικής πολιτικής του κόμματος, υποψήφιος βουλευτής στο παρελθόν και φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το σύστημα δέχτηκε τη δήλωση – Δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα

Σχετικά με την υπόθεση της δήλωσης για δημόσια γη στην Κάρλα, ο κ. Μπουνάκης ανέφερε ότι τα ΚΥΔ δεν έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα και σημείωσε πως το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δέχτηκε τη δήλωση που υποβλήθηκε, δείχνοντας μάλιστα πως η έκταση δεν είναι ούτε δημόσια, ούτε στην κατοχή άλλου ατόμου.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σε αφήνει μέσα από το σύστημα να δηλώσεις δημόσια έκταση» και υποστήριξε ότι η παραγωγός που δήλωσε τη συγκεκριμένη έκταση είχε προσκομίσει ηλεκτρονικό μισθωτήριο που είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ για αγροτεμάχιο που βρισκόταν δίπλα στη λίμνη Κάρλα, που διέθετε επίσης ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου· ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε ακίνητο και αποτελεί την «ταυτότητά» του).

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζει εάν όντως η συγκεκριμένη δήλωση έχει οποιαδήποτε κρυφή παρατυπία αλλά επεσήμανε ότι τα ΚΥΔ εκ του νόμου δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός και εφόσον τα έγγραφα που καταθέτει ο παραγωγός – που είναι ο μόνος υπεύθυνος για το αληθές των στοιχείων που προσκομίζει- είναι αυτά που ζητούνται από το σύστημα, τότε το ΚΥΔ δεν έχει αρμοδιότητα να απορρίψει τη δήλωση.

«Υπάρχουν 35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα που δηλώνουν εκτάσεις στην Κάρλα. Τα τέσσερα από την Κρήτη», υπογράμμισε και επανέλαβε ότι έγινε τόσος ντόρος για τον ίδιο και ακούστηκαν αναλήθειες με βάση μία μόνο αμφισβητήσιμη δήλωση που όμως κατατέθηκε νόμιμα.

Οι σχέσεις με Κουτσάκη

Από τον κ. Λαζαρίδης ερωτήθηκε στη συνέχεια και σχετικά με τις σχέσεις του με τον κ. Κουτσάκη, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Γιαννιτσά για πλαστές δηλώσεις αγροτών.

Ο κ. Μπουνάκης ανέφερε ότι ο κ. Κουτσάκης ήταν εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας του, είχε δικό του εγκεκριμένο κωδικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέλεγε δηλώσεις τις οποίες υπέβαλε μέσω του δικού του ΚΥΔ.

«Η συνεργασία μας κράτησε από το 2018 έως το 2023», είπε ο μάρτυρας, αναφέροντας πως για όσες αιτήσεις καταχώρησε (και αυτή για την έκταση στη λίμνη Κάρλα) η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο.

«Μας έφερνε 600 αιτήσεις κάθε χρόνο στην εταιρεία και πληρωνόταν αναλόγως, σχεδόν με 50 ευρώ τη μία», ανέφερε ακόμη, διευκρινίζοντας πως όλες οι συναλλαγές ήταν τιμολογημένες και κατατεθειμένες στην εφορία αλλά και στην αστυνομία, όταν ζήτησε στοιχεία για τον κ. Κουτσάκη.

Σημείωσε, δε, πως τον ίδιο δεν τον έχει ενοχλήσει ούτε η οικονομική αστυνομία, ούτε η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ερωτηθείς από την Μιλένα Αποστολάκη δήλωσε ότι «είναι άλλο πράγμα να σου φέρνουν μια αίτηση και να την καταχωρείς σε ένα σύστημα και άλλο να έχεις τον μηχανισμό να γνωρίζεις ποια αγροτεμάχια σε όλη την Ελλάδα είναι κενά, να οργανώνεις εσύ τις αιτήσεις, τα μισθωτήρια κλπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι τέτοιο απαιτεί και τις κατάλληλες διασυνδέσεις.

ΝΔ: Σοβαρές αποκαλύψεις – Να πάρει θέση το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης

Στελέχη της ΝΔ κάνουν λόγο για σοβαρές αποκαλύψεις που προκύπτουν από την κατάθεση του κ. Μπουνάκη, καλώντας τη Χαριλάου Τρικούπη να πάρει θέση και υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι «εκτεθειμένο».

Ήδη πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστική, τα στελέχη της Πειραιώς έκαναν αναφορές – όπως και ο κ. Λαζαρίδης λίγο αργότερα – στο δημοσίευμα που θέλει τον κ., Μπουνάκη να εμπλέκεται στην υπόθεση της λίμνης Κάρλα, λέγοντας πως οφείλει να απαντήσει σε όλα με σαφήνεια και τονίζοντας πως αναμένουν από τα μέλη της Εξεταστικής να «σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εξαντλώντας την αυστηρότητά που επιδεικνύουν και σε άλλους μάρτυρες».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στοχοποίηση και κυβερνητική προπαγάνδα με στόχο τον συμψηφισμό και τη διάχυση ευθυνών

Η Χαριλάου Τρικούπη, από την άλλη, κάνει λόγο για στοχοποίηση και «κυβερνητική προπαγάνδα», που αποσκοπεί, όπως τονίζεται, στον «συμψηφισμό και την διάχυση των ευθυνών της ΝΔ για το εγκληματικό δίκτυο που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Όπως σημειώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το «πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής των Δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν ήταν επαρκές ώστε να λειτουργεί αποτρέποντας και απαγορεύοντας καταστρατηγήσεις και αυτό με την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων Αρχών όπως η ΑΑΔΕ. Η δυνατότητα υποβολής νομότυπων μισθωτηρίων με παντελή έλλειψη εποπτείας από την ΑΑΔΕ, στην οποία σήμερα υπάγει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, αναδεικνύει ένα σύστημα κενών και ανυπαρξίας ελέγχων που οδήγησε στο εκτεταμένο δίκτυο παρανομιών».

«Ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος ουδέποτε δήλωσε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και δεν έχει λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλαν οι παραγωγοί μέσω του ΚΥΔ του αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο νόμιμα επιλέξιμες εκτάσεις, για τις οποίες υπήρχαν θεωρημένοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χάρτες και είχαν κατατεθεί μισθωτήρια θεωρημένα από την ΑΑΔΕ. Ουδέποτε ο ίδιος και το ΚΥΔ του έχουν ελεγχθεί από την Οικονομική Αστυνομία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία για παρατυπίες και έκνομες ενέργειες.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο προσωρινά κρατούμενος ως μέλος του κυκλώματος των Γιαννιτσών Κουτσάκης υπήρξε εξωτερικός του συνεργάτης και υπέβαλε δηλώσεις με δικούς του κωδικούς, καθώς τον είχε πιστοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανέφερε δε ότι η συνεργασία με τον Κουτσάκη διεκόπη το 2023 όταν ο τελευταίος ζήτησε αυξημένη προμήθεια», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

«Ουδέποτε είχε επαφές με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον μάρτυρα πως ο Κουτσάκης δεν ελέγχεται για τη δραστηριότητά του στο ΚΥΔ Μπουνάκη, αλλά πράξεις που αποδίδονται σε εγκληματική οργάνωση στην Πέλλα. Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ουδέποτε είχε επαφές με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με ζητήματα δηλώσεων ΟΣΔΕ. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Οικονομική Αστυνομία δεν του ζήτησε στοιχεία για πελάτες ή υπαλλήλους της εταιρείας του ή για τη δραστηριότητά της, παρά μόνο για τις αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των κωδικών του Κουτσάκη. Ο μάρτυρας επεσήμανε ότι το ΚΥΔ του δεν δέχεται μαζικές αιτήσεις και ως εκ τούτου δεν έχουν εντοπιστεί παρατυπίες, ούτε υπήρξαν στοιχεία που να υποδεικνύουν παράνομες ενέργειες», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Συγκάλυψη ευθυνών»

«Η ΝΔ μεθοδεύει συστηματικά τη συγκάλυψη των πολιτικών της ευθυνών και για το «θεαθήναι» στέλνει στον Εισαγγελέα τις καταθέσεις Στρατάκη και τη μελλοντική κατάθεση (!) Μαγειρία αρνείται όμως να διαβιβαστούν οι καταθέσεις Μ. Βορίδη και Φ. Παπά για τους οποίους προέκυψαν ενδείξεις από τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων, ότι τέλεσαν το αδίκημα της ψευδορκίας. Η ΝΔ προσπαθώντας να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσφέρει μια ακόμη υπηρεσία , καθώς ταυτίζεται στη συνείδηση της κοινωνίας όχι μόνο με το σκάνδαλο στον Οργανισμό αλλά και με το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι κατονομαζόμενοι στην δικογραφία της Ευρωπαϊκης Εισαγγελίας Υπουργοί. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι Γενικοί Γραμματείς που στις επισυνδέσεις ομολογούν την παραβατική συμπεριφορά τους. Δεν είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που «σφηνώνουν» ΑΦΜ και κρατάνε στο συρτάρι καταγγελίες», συμπληρώνουν.

«Οι αγρότες σήμερα είναι στους δρόμους γιατί βιώνουν τις συνέπειες από τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου που λυμαινόταν τις επιδοτήσεις τους και η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η μόνη υπόλογη γι’ αυτό», καταλήγουν στο σχόλιό τους πηγές του ΠΑΣΟΚ.