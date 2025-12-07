Ενημέρωση για την μονάδα καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη ζητά η Ελένη Βατσινά

Στην ερώτησή της προς τον Υπουργό, η κ. Βατσινά αναφέρεται στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το «Σχέδιο Δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα» τονίζοντας ότι "έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους, φορείς και συλλογικότητες της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία και τα όσα διαρρέονται -στοχευμένα ή μη- προκύπτει ως ενδεχόμενη περιοχή κατασκευής μονάδας καύσης αποβλήτων".

Όπως επισημαίνει, τα Συμβούλια Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού – Καλλιθέας, με αποφάσεις τους (22/26.08.2025, 25/13.10.2025), καθώς και με κοινό υπόμνημα και ψήφισμα που κατέθεσαν στον Δήμο Ηρακλείου, επισημαίνουν σειρά σοβαρών ζητημάτων, ιδίως την απουσία έγκαιρης, αντικειμενικής και επίσημης ενημέρωσης, την εξαίρεση της τοπικής κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και συνάμα την ανησυχία για πιθανολογούμενη χωροθέτηση μονάδας καύσης στα όρια της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού.- προσθέτει η κ.Βατσινά. Η ίδια τονίζει ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου έχει αναφέρει σε πρόσφατη σύσκεψη ότι η μέχρι σήμερα συζήτηση για την τοποθεσία ενός τέτοιου εργοστασίου είναι εντελώς ενδεικτική, δεδομένου ότι θα ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει φάκελο και θα προτείνει το σημείο που ο ίδιος εκτιμά ως κατάλληλο.Με δεδομένη την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στις 17 Οκτωβρίου και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, ούτε όμως για το αν υπάρχουν κριτήρια, περιορισμοί ή αποκλεισμοί περιοχών, η Ελένη Βατσινά εκθέτει τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας της Ν.Αλικαρνασσού, πουΗ Ηρακλειώτισσα βουλευτής καλεί τον Υπουργό να ενημερώσει ποιο είναι το πλήρες αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 και πότε θα δημοσιοποιηθεί ο πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης της ΣΜΠΕ, με τους αναλυτικούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες για την περιοχή του Ηρακλείου και ειδικά για τη Νέα Αλικαρνασσό. Ρωτά επίσης αν εξετάζεται από το Υπουργείο η δυνατότητα άμεσης επίσημης δέσμευσης ότι δε θα χωροθετηθεί μονάδα καύσης αποβλήτων στη Νέα Αλικαρνασσό, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση και τον περιβαλλοντικό κορεσμό της περιοχής ενώ θέτει ως ερώτημα ποιος θα είναι ο ρόλος των ΟΤΑ Α’ βαθμού στη διαδικασία και σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα κληθούν οι αρμόδιοι φορείς.Η βουλευτής τονίζει την ανάγκη το Υπουργείο να εξασφαλίσει ότι η κατασκευή μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ δεν θα εντείνει τις ανισότητες, επιβαρύνοντας για ακόμη μια φορά τις πλέον κορεσμένες και κοινωνικά ευάλωτες περιοχές, ενώ καλεί το Υπουργείο να δεσμευτεί ότι η περιοχή της Ν.Αλικαρνασσού