Bitcoin: Μετά το -30% τι; Επιστροφή στα ρεκόρ ή συντριβή;

Η πτώση του bitcoin άνω του 30% από το ιστορικό υψηλό του υπογραμμίζει τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει το κρυπτονόμισμα.

Οι κινήσεις από προηγούμενους κύκλους δείχνουν όχι μόνο ότι οι τρέχουσες διακυμάνσεις της τιμής αποτελούν μέρος της κανονικής «λειτουργίας» του bitcoin, αλλά και ότι συχνά προηγούνται μιας ανοδικής πορείας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η CoinDesk Data για το CNBC.

Το bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έπεσε σε χαμηλό περίπου 80.000 δολαρίων στα τέλη του προηγούμενου μήνα πριν σημειώσει ανάκαμψη και υποχωρήσει ξανά αυτή την εβδομάδα. Όταν το bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 81.000 δολάρια, αυτό αντιστοιχούσε σε πτώση περίπου 36% από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων που σημείωσε νωρίτερα τον Οκτώβριο. Την Πέμπτη, το bitcoin διαπραγματευόταν πάνω από τα 93.000 δολάρια, σύμφωνα με την Coinmetrics, δηλαδή περίπου 26% κάτω από το ρεκόρ του.

Επισημαίνεται ότι αυτές οι διακυμάνσεις μπορεί να φαίνονται μεγάλες, αλλά είναι φυσιολογικές σε σχέση με την ιστορία του bitcoin.

Η κίνηση της τιμής του bitcoin συχνά αναφέρεται σε «κύκλους». Γενικά, ο κύκλος του bitcoin αναφέρεται σε ένα τετραετές μοτίβο κίνησης τιμής που περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό γεγονός γνωστό ως halving, μια αλλαγή στις ανταμοιβές εξόρυξης που είναι γραμμένη στον κώδικα του bitcoin. Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο συνηθισμένος χρονισμός και τα μοτίβα των κύκλων μπορεί να αλλάζουν, το εύρος των κινήσεων της τιμής φαίνεται να παραμένει σταθερό.

Στον τρέχοντα κύκλο, το bitcoin έχει ήδη αντέξει μια διόρθωση 32,7% από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2024 και μια πτώση 31,7% μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2025, σύμφωνα με την CoinDesk Data.

«Αν κοιτάξουμε τους προηγούμενους κύκλους, η μεταβλητότητα αυτού του μεγέθους φαίνεται συνεπής με τις μακροπρόθεσμες τάσεις», δήλωσε στο CNBC ο Jacob Joseph, ανώτερος αναλυτής της CoinDesk Data.

Οι διακυμάνσεις του bitcoin είναι εμφανείς σε όλη του την ιστορία

Κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017, υπήρξαν πτώσεις περίπου 40% δύο φορές μέσα στη χρονιά και έπειτα μια πτώση 29% τον Νοέμβριο, πριν το bitcoin φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό τον Δεκέμβριο.

Στον κύκλο του 2021, το bitcoin σημείωσε πτώσεις 31,2% τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς και 26% τον Φεβρουάριο. Υπήρξε διόρθωση άνω του 55% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2021, καθώς η Κίνα απαγόρευσε την εξόρυξη bitcoin. Στη συνέχεια, το περιουσιακό στοιχείο ανέκαμψε και πάλι και έφτασε σε νέο υψηλό τον Νοέμβριο.

«Αν και έχουν υπάρξει πιο βαθιές διορθώσεις μέσα στον κύκλο, σχεδόν όλες -εκτός από την πτώση λόγω της απαγόρευσης εξόρυξης το 2021- συνέβησαν μέσα σε μια ευρύτερη ανοδική δομή, συχνά κρατώντας πάνω από κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, όπως ο κινητός μέσος όρος 50 εβδομάδων», δήλωσε ο Joseph.

Τι έχει οδηγήσει τις κινήσεις της αγοράς;

Ξεκινώντας στις 10 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια traders είδαν να διαγράφονται συνολικά 19,37 δισεκατομμύρια δολάρια από μοχλευμένες θέσεις μέσα σε 24 ώρες. Πολλοί traders αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και ο αντίκτυπος μεταφέρθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

Αυτό το φαινόμενο συνεχίζει να γίνεται αισθητό, σύμφωνα με τη Lucy Gazmararian, ιδρύτρια της Token Bay Capital.

«[Ήταν] το μεγαλύτερο γεγονός εκκαθάρισης στην ιστορία των crypto και χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να δούμε τις συνέπειες και για να σταθεροποιηθεί η αγορά», δήλωσε η Gazmararian στο Access Middle East την Πέμπτη.

«Συνέπεσε επίσης σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι πλησιάζουμε στο τέλος μιας bull market. Έτσι, αυτό έχει αυξήσει τα επίπεδα φόβου στην αγορά».

Στο παρελθόν, όταν τελειώνει η ανοδική αγορά και ακολουθεί περίοδος χαμηλών τιμών — συχνά αποκαλούμενη “crypto winter” — το bitcoin τείνει να βρίσκεται 70% έως 80% κάτω από το ιστορικό υψηλό του. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Αλλά ο φόβος ότι μπορεί να συμβεί επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών.

«Πραγματικά, ο χρονισμός της πτώσης και το πού βρισκόμαστε στον κύκλο κάνει τους επενδυτές επιφυλακτικούς, σε περίπτωση που δούμε αυτή την πτώση του 80%», είπε η Gazmararian.