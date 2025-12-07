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Τα οκτώ σημεία που μπαίνουν κάμερες της τροχαίας στην Αττική - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν
Ειδήσεις
10:00 - 07 Δεκ 2025

Τα οκτώ σημεία που μπαίνουν κάμερες της τροχαίας στην Αττική - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν

Reporter.gr Newsroom
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Πιλοτική λειτουργία καμερών σε οκτώ σημεία της Αττικής αναμένεται έως τα τέλη του έτους, σε κεντρικές οδούς και δήμους, προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε κεντρικές οδούς, όπως η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και άλλες σημαντικές περιοχές σε Δήμους όπως η Αγία Παρασκευή και η Ραφήνα.

Συνοπτικά τα οκτώ σημεία είναι:

  • Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας
  • Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου
  • Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ
  • Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής
  • Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερµού
  • Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου
  • Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου
  • Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα στηθούν σε σημεία υψηλού κινδύνου στην Αττική και θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση των ελέγχων αποσκοπεί στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Η κεντρική διάσταση της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό θα διασυνδέει δεδομένα ελέγχου από φορητές συσκευές και κάμερες παρακολούθησης, προσφέροντας αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία παραβάσεων.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

«Ο νόμος για την "Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας" είναι μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά απλώς διαδικασίες, αλλά την ίδια την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε άνθρωπος που χάνεται στην άσφαλτο, μας υπενθυμίζει ότι η αδράνεια δεν είναι επιλογή» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Γι' αυτό», συνεχίσει ο κ. Παπαστεργίου, «και προχωρούμε σε ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών των συγκρούσεων: την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού, την παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, τη μη χρήση κράνους και ζώνης».

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