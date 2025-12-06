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Μασκ: Ζητά την «κατάργηση» της ΕΕ μετά από πρόστιμο «μαμούθ» στο X για αδιαφάνεια
Ειδήσεις
21:51 - 06 Δεκ 2025

Μασκ: Ζητά την «κατάργηση» της ΕΕ μετά από πρόστιμο «μαμούθ» στο X για αδιαφάνεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ίλον Μασκ ζήτησε την «κατάργηση» της ΕΕ αφού το μπλοκ επέβαλε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση Μασκ, έρχεται μόλις μία μέρα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος «προέβλεψε» τον αφανισμό του ευρωπαϊκού πολιτισμού εντός των επόμενων είκοσι χρόνων.

Σύμφωνα με την Telegraph, μέσω μιας σειρά αναρτήσεων στον ιστότοπο, ο δισεκατομμυριούχος επιτέθηκε στους ευρωπαίους αξιωματούχους που επέβαλαν την τιμωρία για παραβιάσεις διαφάνειας και απείλησε ότι θα κινηθεί εναντίον κάθε χώρας ξεχωριστά.

«Η ΕΕ πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στα επιμέρους κράτη, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους», έγραψε ο Μασκ στο X.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έγραψε στο X: «Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι, η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας. Και έχουμε κοινούς εχθρούς. Τουλάχιστον έτσι ήταν τα τελευταία 80 χρόνια. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό· αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική για την κοινή μας ασφάλεια. Εκτός αν κάτι έχει αλλάξει». Η απάντησή του Τουσκ έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ενόχλησης στον Λευκό Οίκο σχετικά με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας που κατηγορούσε την ΕΕ ότι υπονομεύει την «πολιτική ελευθερία και κυριαρχία», ότι λογοκρίνει την ελευθερία του λόγου και ότι ενθαρρύνει την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Το 33σέλιδο κείμενο τόνιζε ότι η Ουάσινγκτον θα καταστήσει «την εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των Αμερικανών εργαζομένων και επιχειρήσεων» βασικό άξονα στις σχέσεις της με το μπλοκ.

Οι λόγοι που οδήγησαν την ΕΕ στην καταδικαστική απόφαση για το X

Ο Λευκός Οίκος είχε ασκήσει σημαντική πίεση στους ηγέτες της ΕΕ να αποσύρουν την εμβληματική υπόθεση κατά του X, που είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του νέου νόμου για τη ρύθμιση του περιεχομένου, του Digital Services Act.

Αντιδρώντας στις φήμες για την απόφαση, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε την Πέμπτη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να «υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου, όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες για ανοησίες». Ωστόσο, μετά από διετή έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε εις βάρος του X για τρεις κατηγορίες.

Καταρχάς, διαπίστωσε ότι το σήμα επαλήθευσης «μπλε τικ» ήταν παραπλανητικό, καθώς οι χρήστες μπορούσαν απλώς να πληρώσουν για να το αποκτήσουν. Δεύτερον, υπήρχε έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τους διαφημιστές στην πλατφόρμα, κάτι που παραβίαζε ασφαλιστικές δικλείδες κατά απατών και παράνομων προωθήσεων. Τέλος, οι ερευνητές στερήθηκαν πρόσβαση σε δεδομένα που θα έπρεπε να είναι δημόσια. Η πρώτη αλλαγή επέφερε πρόστιμο 45 εκατ. ευρώ, η δεύτερη 35 εκατ. ευρώ και η τελευταία 40 εκατ. ευρώ. Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι η ποινή αφορούσε παράβαση «που διέπραξε το X», αλλά απευθυνόταν «σε ολόκληρη την εταιρική δομή», την οποία οι αξιωματούχοι του μπλοκ είχαν προηγουμένως περιγράψει ως τρία νομικά πρόσωπα με τον Μασκ «στην κορυφή».

Αντιδράσεις και στήριξη του Μασκ από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είπε: «Η ΕΕ’επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο [X], αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι ακόμη πιο παράλογο! Επομένως, φαίνεται λογικό η αντίδρασή μας να μην απευθύνεται μόνο στην ΕΕ, αλλά και στα άτομα που έλαβαν αυτή την απόφαση εναντίον μου». Αξιωματούχοι του Τραμπ έσπευσαν να προσθέσουν επικρίσεις. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, έγραψε στο X ότι το πρόστιμο ήταν «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις. Οι μέρες της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο τελείωσαν».

Ο Κρίστοφερ Λαντάου, ο αναπληρωτής του, υποστήριξε ότι η απόφαση θα ενθαρρύνει την Ουάσινγκτον να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τον ρόλο της στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Είπε ότι τα «ευρωπαϊκά έθνη δεν μπορούν να προσβλέπουν στις ΗΠΑ για την ασφάλειά τους την ίδια στιγμή που υπονομεύουν ενεργά την ασφάλεια των ίδιων των ΗΠΑ μέσω της (μη εκλεγμένης, αντιδημοκρατικής και μη αντιπροσωπευτικής) ΕΕ». Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει επιπλέον δασμούς στο μπλοκ αν προχωρήσει στην τιμωρία αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων, ενώ οι αξιωματούχοι του έχουν πιέσει τις Βρυξέλλες να καταργήσουν πλήρως τον DSA.

Στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την άνοδο «πατριωτικών» ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων που αντιτίθενται στην τρέχουσα πορεία του μπλοκ και δήλωσε ότι θα βοηθήσει να «καλλιεργηθούν».

«Κανείς δεν σας εξέλεξε», έγραψε στο X ο ακροδεξιός Ολλανδός πυροδότητης Γκεερτ Βίλντερς, απευθυνόμενος στην ΕΕ. «Είστε ένας ολοκληρωτικός θεσμός και δεν μπορείτε καν να συλλαβίσετε τις λέξεις ελευθερία του λόγου. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε την επιβολή προστίμου [στο X], αλλά να καταργήσουμε [την Επιτροπή]».

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