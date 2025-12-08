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Μαρινάκης: Η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα έχει ενισχυθεί - Ανυπόστατες καταγγελίες περί φίμωσης δημοσιογράφων
Πολιτική
16:32 - 08 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα έχει ενισχυθεί - Ανυπόστατες καταγγελίες περί φίμωσης δημοσιογράφων

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εκτενή τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας ΑΥΓΗ, συνδέοντάς την με πρόσφατα περιστατικά εντάσεων και επιθέσεων που έχουν σημειωθεί εις βάρος δημοσιογράφων. 

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ελευθερίας Τύπου, αλλά, αντιθέτως, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως υπογράμμισε.

Αιχμές προς ΜΚΟ και "Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές προς διεθνείς και εγχώριες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», κατηγορώντας τες ότι επηρεάζονται από την αντιπολίτευση και υιοθετούν ανακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση του Τύπου στη χώρα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερο ψέμα που διακινείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Ελλάδα έχει ζήτημα με την ελευθερία του Τύπου και ότι δήθεν η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτίθεται ή φιμώνει δημοσιογράφους. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο».

Κάλεσε μάλιστα όσους διατυπώνουν κατηγορίες να κάνουν μια «βόλτα στα περίπτερα» ή να δουν «τι γράφουν τα sites», τονίζοντας ότι η πολυφωνία και η κριτική προς την κυβέρνηση είναι διάχυτες και εντονότερες από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες.

«Top 10» επιθέσεων δημοσιογράφων: Οι θύτες δεν προέρχονται από τη Δεξιά

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε μια σειρά πρόσφατων περιστατικών, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από πολιτικούς ή ομάδες της Αριστεράς και όχι από τη «Δεξιά» ή την κυβέρνηση, όπως είπε.

Μεταξύ των παραδειγμάτων που ανέφερε:

  • Η παραίτηση του διευθυντή της «ΑΥΓΗΣ», η οποία, όπως σημείωσε, έγινε επειδή «δεν άρεσε στο κόμμα το πρωτοσέλιδο» της κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Επίθεση του κ. Νεφελούδη (ΣΥΡΙΖΑ) στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.
  • Επίθεση συνδικαλιστών στον δημοσιογράφο Ρηγόπουλο στην Πάτρα, «οι οποίοι δεν ανήκουν στη Δεξιά», όπως τόνισε.
  • Προγραφές δημοσιογράφων από τον Παύλο Πολάκη, «αλήστου μνήμης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
  • Επίθεση του πρώην ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη στον Μάνο Βουλαρίνο.
  • Σειρά επιθέσεων της Έλενας Ακρίτα, μεταξύ των οποίων και κατά του δημοσιογράφου Προβολισιάνου της εφημερίδας Documento.
  • Κωνσταντοπούλου στους δημοσιογράφους Κακούση και Λιβαθυνού στο Action24, από συνέντευξη που διέκοψε επειδή δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις.
  • Αρνηση της Μιλένας Αποστολάκη να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, επειδή, όπως είπε, δεν της άρεσε η διατύπωση.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι ζήτησε «να του συγκεντρώσουν δέκα παραδείγματα», παρουσιάζοντας έτσι το δικό του «top 10» επιθέσεων προς δημοσιογράφους από πρόσωπα εκτός κυβέρνησης.

«Ψάξτε να βρείτε αντίστοιχα περιστατικά από την κυβέρνηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προκάλεσε τους επικριτές της κυβέρνησης να παρουσιάσουν αντίστοιχα περιστατικά επιθέσεων προς δημοσιογράφους από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας:

«Ψάξτε να βρείτε αν υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά από αυτή την “κακιά” κυβέρνηση», είπε, τονίζοντας ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει «εντυπωσιακή πρόοδο» κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Μάλιστα, υπενθύμισε πως η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη και τις εκθέσεις των ΜΚΟ στις αξιολογήσεις της, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει τη βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση προς τις ΜΚΟ «να μην πιστεύουν φιδέμπορους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ζητώντας τους να αξιολογούν την πραγματικότητα πιο αντικειμενικά.

«Το λέω καλοπροαίρετα», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απειλεί την ελευθερία του Τύπου, αλλά αντιθέτως τη θωρακίζει.

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