Χαρίτσης για Τσίπρα: Αναφέρεται σε προβλήματα της εποχής μας αλλά μένει στο επίπεδο γενικών διακηρύξεων

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε την Τρίτη (9/12) ότι το κρίσιμο ζήτημα για την Κεντροαριστερά είναι να αποτρέψει μία 3η κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, επανέλαβε τη θέση του για ενιαίο Λαϊκό Μέτωπο, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα δεν αφορά μόνο τον Αλέξη Τσίπρα. Επισήμανε ακόμη πώς δεν ενοχλήθηκε που κάθισε στο θεωρείο του Παλλάς κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

«Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα γι΄αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μου κάνει εντύπωση που βλέπω κάποιους από την κυβέρνηση που εμφανίζονταν σαν μετά Χριστόν προφήτες και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι αγρότες, λειτουργούν με όρους εγκληματικής οργάνωσης. Να είσαι αγρότης, να έχεις δει το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται στον Θεό, να έχεις δει τις τιμές παραγωγού που πληρώνεσαι από τους χονδρέμπορους να μειώνονται, και την ίδια στιγμή η τιμή στο ράφι να έχει εκτοξευθεί, την ενέργεια και το πετρέλαιο, να παίρνουν επιτήδειοι επιδοτήσεις του ΟΠΠΕΚΕΠΕ που εσύ δικαιούσαι, να νιώθεις εξαπάτηση και από την άλλη να έχεις την κυβέρνηση να σου κουνάει το δάχτυλο. Αυτό πάει πολύ νομίζω. Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την εξαπάτηση των πολιτών σε επάγγελμα», είπε αρχικά

«Θα πρέπει να υπάρξει διάλογος, να έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό. Πριν ανοίξει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Νέα Αριστερά είχαμε κάνει 8 ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας απαντούσαν από την κυβέρνηση ότι κινδυνολογούμε και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα βαίνουν καλώς. Δεν μπορεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά η κυβέρνηση. Προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», συνέχισε ο κ. Χαρίτσης.

Για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά: «Το κρίσιμο είναι να μην έχει 3η ευκαιρία η ΝΔ. αυτό που με ενδιαφέρει – και έχω μιλήσει εδώ και 1,5 χρόνο για την ανάγκη συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου – είναι να υπάρξει μία σοβαρή συζήτηση δημόσια για τα μεγάλα προβλήματα. Κανείς δεν πρέπει να προχωράει και να προσπαθεί με προσωπικούς όρους να κάνει αντιπολίτευσή. Κανείς μόνος του δε μπορεί, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, πάει σε όλους. Πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς αλλά στη βάση ενός προγράμματος και όχι γενικώς και αορίστως. Το θέμα δεν είναι να ενώνουμε ποσοστά, αλλά να υπάρξει μία προωθητική πολιτική. Τα πράγματα είναι ρεύμα και δυναμικά και έχουμε και μια κυβέρνηση που γίνεται πιο επικίνδυνη από ποτέ για τον τόπο. Και μία Αριστερά και έναν προοδευτικό χώρο ευρύτερα, ο οποίος είναι κατακερματισμένος. Μόνο με συζήτηση μπορούμε να δούμε εάν μπορούν να υπάρξουν συγκλίσεις».

Και τόνισε κλείνοντας ο κ. Χαρίτσης: «Δεν με ενόχλησε που κάθισα στο θεωρείο. Ήταν σε συνεννόηση με τους διοργανωτές. Με ενοχλεί να ακούω έναν λόγο ο οποίος δεν επιχειρεί να συνενώσει, δεν επιχειρεί να μιλήσει προγραμματικά την γλώσσα της αλήθεια και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα, άκουσα μια ομιλία που είχε θετικά στοιχεία και έβαλε τα πραγματικά προβλήματα της εποχής μας, μίλησε για τις ανισότητες και άλλα, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να μένουν στο επίπεδο των γενικών διακηρύξεων. Πρέπει να γίνει πράξη με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.

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