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Prorata: Οκτώ στους δέκα αποκλείεται να ψηφίσουν Τσίπρα – Το 30% «θυμώνει» με την επιστροφή του
Πολιτική
20:12 - 09 Δεκ 2025

Prorata: Οκτώ στους δέκα αποκλείεται να ψηφίσουν Τσίπρα – Το 30% «θυμώνει» με την επιστροφή του

Reporter.gr Newsroom
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Πανελλαδική έρευνα διενήργησε η εταιρία ερευνών και δημοσκοπήσεων Prorata κατά το διάστημα 5 έως 8 Δεκεμβρίου σχετικά με τη στάση των πολιτών απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την ενδεχόμενη επιστροφή του στην ενεργό πολιτική, μέσω ενός νέου πολιτικού σχήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 57% της κοινής γνώμης παρακολούθησε είτε συνολικά, είτε αποσπασματικά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

Συνολικά, η μεγαλύτερη μερίδα (30%) αποκόμισε αρνητικές εντυπώσεις από την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, μια μικρότερη μερίδα (14%) θετικές, ενώ το 13% ουδέτερες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να προσδιορίσουν με πολιτικούς όρους το στίμα του Αλέξη Τσίπρα, με την μεγαλύτερη μερίδα (37%) να δηλώνει ότι δεν είναι σαφές, το 35% ότι είναι κεντροαριστερό, το 12% αριστερό και το 10% πως είναι κεντρώο, δείχνοντας ότι σημαντικά τμήματα της κοινωνίας δεν διαθέτουν προσώρας την απαραίτητη πληροφορία, ώστε να προσδιορίσουν πολιτικά το στίγμα του πρώην πρωθυπουργού.

3 στους 10 πολίτες «θυμώνουν» με ενδεχόμενη επιστροφή του Α. Τσίπρα
Πως όμως υποδέχονται την προοπτική επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα οι πολίτες;

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 29% «θυμώνει» στη σκέψη εκ νέου πολιτικής ενεργοποίησης του πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το 21% «αδιαφορεί», το 13% αισθάνεται «ελπίδα», το 12% «περιέργεια», το 11% «θλίψη», το 10% «φόβο», ενώ το 3% «χαρά».

Συμπληρωματικά, η έρευνα διερεύνησε και την εκτίμηση της κοινής γνώμης σε σχέση με το αν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει αυτό που συχνά καλείται στο δημόσιο διάλογο ως «αντιπολιτευτικό κενό». Ως προς αυτό, το 65% δηλώνει με υψηλή ή απόλυτη βεβαιότητα πως «όχι, δεν θα μπορούσε να καλύψει το σχετικό κενό», το 21% ότι «μάλλον θα μπορούσε», ενώ το 10% εκφράζει βεβαιότητα πως «ναι, θα μπορούσε» να το καλύψει.

Σε άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ποιοτικά ευρήματα, ως τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του Αλέξη Τσίπρα γίνονται αντιληπτά η αίσθηση ασυνέπειας «ως προς τα όσα λέει και πράττει» αλλά και το γεγονός ότι «δεν χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια», ενώ ως μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, πρώτον το γεγονός ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των απλών ανθρώπων» και δεύτερον η αίσθηση περί «ακεραιότητας» του χαρακτήρα του.

Συνολικά, τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι περίπου το ήμισυ της κοινής γνώμης θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν διαθέτει κάποιο στοιχείο που τον ξεχωρίζει έναντι άλλων πολιτικών προσώπων.

Τέλος, η έρευνα επιχείρησε να αποτυπώσει δύο ακόμα σημαντικές διαστάσεις που αφορούν την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα: πρώτον, την αίσθηση των πολιτών ως προς το αν μια τέτοια προοπτική φέρει – ανεξαρτήτως πιθανής ή μη στήριξης – δυναμική αλλαγής των συσχετισμών και, δεύτερον, ποια είναι η «περίμετρος» εκλογικής επιρροής του.

Ως προς την πρώτη διάσταση, το 77% εκτιμάει πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να ανατρέψει - ή έστω να μεταβάλλει σημαντικά - τα πολιτικά πράγματα και το 29% ότι θα μπορούσε, είτε να ανατρέψει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, είτε έστω να το μεταβάλλει σημαντικά.

Ως προς τη δεύτερη διάσταση, δηλαδή τα όρια της δυνητικής εκλογικής επιρροής ενός φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, το 9% δηλώνει πως είναι βέβαιο ότι θα τον ψήφιζε, το 13% ότι είναι σχετικά πιθανό να τον ψήφιζε, ενώ το 75% ότι είτε αποκλείεται, είτε ότι είναι σχετικά απίθανο να το πράξει.

Τα ποιοτικά δε, τέλος, ευρήματα φανερώνουν ότι η διείσδυση του πρώην πρωθυπουργού αφορά κυρίως σε εκλογείς που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του 2023 και 2024, καθώς και σε μεγαλύτερες ηλικίες, με ορισμένες ενδείξεις να οδηγούν στην διατύπωση της υπόθεσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να στηριχθεί και από την δεξαμενή της αποχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 23:49
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