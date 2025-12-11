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Συνάντηση Χατζηδάκη με αγρότες από την Κρήτη
Πολιτική
08:59 - 11 Δεκ 2025

Συνάντηση Χατζηδάκη με αγρότες από την Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Για μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι αντιδράσεις της οποίας εξηγούν το γιατί η χώρα χρόνια δεν είχε κάνει αυτήν την αλλαγή. «Η κατάσταση πήγε στο μη περαιτέρω», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3, εξηγώντας πως «ακόμη και να μην υπήρχε αυτή η μετάβαση, πάλι η Κομισιόν θα έλεγε ότι θα μας επέβαλε και άλλα πρόστιμα, ενώ θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και σε αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων».

Αναφορικά με τα μπλόκα, ο ίδιος επισήμανε πως σήμερα στις 5 το απόγευμα θα γίνει μια πρώτη συνάντηση με αγροτικούς εκπροσώπους της Κρήτης παρουσία του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στην κριτική της Αντιπολίτευσης για τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι σαν να ζούμε σε άλλη χώρα: ενώ τους προηγούμενους μήνες η κριτική εστιάζει στο ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα η κυβέρνηση και να γίνονται έλεγχοι, επειδή δεν πάει άλλο αυτή η διαφθορά με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες, τώρα μόλις κάνουμε κάτι και γίνονται έλεγχοι - άρα καθυστερούν οι πληρωμές - μας ρωτούν γιατί το κάνουμε».

«Δεν μπορούμε να μην επιμείνουμε σε μια συμφωνία εξυγίανσης», συνέχισε. «Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ελπίζουμε στη συνέχιση της καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων και μόνο έτσι θα γίνει μια εξορθολογισμένη εσωτερική κατανομή υπέρ των εντιμότερων αγροτών».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι υπάρχουν πράγματι προβλήματα στον αγροτικό κόσμο (ευλογιά, χαμηλές τιμές σε βαμβάκι/σιτάρι). «Τώρα εφαρμόζεται υβριδικό σύστημα, το οποίο βασίζεται σε δηλώσεις ΑΤΑΚ της εφορίας. Η κατάσταση ήταν απαράδεκτη και έπρεπε να κάνουμε μια ποιοτική αλλαγή. Εγώ είπα στον πρωθυπουργό πως δεν πιστεύω ότι θα πληρώναμε την πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, να όμως που το κάναμε με μια συστηματική προσπάθεια σε συνεργασία με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα».

Όπως είπε, πρόκειται για ένα σύστημα που εφαρμόζεται πρώτη φορά, με την κυβέρνηση να λέει πως είναι εδώ να διορθώσει τα όποια λάθη. «Με την κατανομή που έγινε, περίσσεψαν λεφτά και βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε πως ό,τι περισσεύει θα επιστραφεί. Αυτό που μπορούμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι τα λεφτά που τους αναλογούν, θα τα πάρουν».

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