ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη, το ζήτημα είναι οι πολιτικές που θα προωθηθούν
Πολιτική
23:00 - 11 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη, το ζήτημα είναι οι πολιτικές που θα προωθηθούν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που επιλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Eurogroup. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup: "Το κύριο ζήτημα όμως είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί.

Η μεγάλη πρόκληση για να βρει η Ευρώπη τις αρχές που την συγκρότησαν είναι το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα στην ΕΕ και βάσει των αποφάσεών τους θα κρίνονται.

Το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της Ε.Ε.

Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακακη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το ζήτημα είναι η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των χωρών της Ευρωζώνης και η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται κατευθείαν από τους λαούς. Μόνο έτσι μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών".

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
Οικονομία

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις
Πολιτική

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»
Πολιτική

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ