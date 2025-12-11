ΣΥΡΙΖΑ: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη, το ζήτημα είναι οι πολιτικές που θα προωθηθούν

Συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που επιλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Eurogroup. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup: "Το κύριο ζήτημα όμως είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί.

Η μεγάλη πρόκληση για να βρει η Ευρώπη τις αρχές που την συγκρότησαν είναι το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα στην ΕΕ και βάσει των αποφάσεών τους θα κρίνονται.

Το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της Ε.Ε.

Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακακη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το ζήτημα είναι η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των χωρών της Ευρωζώνης και η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται κατευθείαν από τους λαούς. Μόνο έτσι μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών".