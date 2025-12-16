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Τσαβδαρίδης στο Emerging Tech Forum V: Η Ελλάδα «αλλάζει πίστα» μετασχηματίζοντας το παραγωγικό της μοντέλο
Πολιτική
15:48 - 16 Δεκ 2025

Τσαβδαρίδης στο Emerging Tech Forum V: Η Ελλάδα «αλλάζει πίστα» μετασχηματίζοντας το παραγωγικό της μοντέλο

Reporter.gr Newsroom
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Στις 11 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε το 5ο Emerging Tech Forum της HETiA. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών, μιας διαδρομής που – όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης - «καθρεφτίζει την ωρίμανση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας».

Σε συνάντηση που προηγήθηκε της εκδήλωσης, υπογράφηκε μεταξύ του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη και του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανίας Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Hellenic Emerging Technologies Industry Association, HETIA) κ. Εμμανουήλ Ζερβάκη, Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της HETIA, αορίστου διάρκειας, με σκοπό την παροχή έμπειρης γνώμης και ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα που αφορούν στις εγχώριες και διεθνείς αλυσίδες αξίας ημιαγωγών, την τακτική χαρτογράφηση του εγχώριου οικοσυστήματος ημιαγωγών, την ανάδειξη βασικών παραγόντων της αγοράς, εστιάζοντας σε θέματα δεξιοτήτων, ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων σχετικών με τους ημιαγωγούς και γενικότερα θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Ημιαγωγών.

Ανοίγοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσαβδαρίδης χαρακτήρισε το Emerging Tech Forum ως τον κορυφαίο θεσμό στρατηγικού σχεδιασμού για το τεχνολογικό μέλλον της χώρας. Αναφέρθηκε στις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που καθιστούν την τεχνολογία «πυλώνα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας», θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα: «Θα είμαστε παρατηρητές ή συνδιαμορφωτές της νέας ψηφιακής εποχής;».

Η απάντηση, όπως υπογράμμισε, είναι ξεκάθαρη από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: η Ελλάδα «αλλάζει πίστα», μετασχηματίζοντας το παραγωγικό της μοντέλο με έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός εξήρε τον καθοριστικό ρόλο του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, επισημαίνοντας ότι υπό την πολιτική του καθοδήγηση το Υπουργείο «εργάζεται εντατικά για να μετουσιώσει αυτό το όραμα σε πράξη».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη στρατηγική σύμπραξη του Υπουργείου με τη HETiA για την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021–2027, με την επίσημη απόφαση να υπογράφεται τις προσεχείς ημέρες. Με εθνική συμμετοχή 3,63 εκατ. ευρώ και ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το Κέντρο θα αποτελέσει «έναν κόμβο που ενώνει τις δυνάμεις της αγοράς με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, όπως ο Δημόκριτος, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ».

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη δηλώσει ενεργή παρουσία στη Συμμαχία για το Chips Act 2.0, διεκδικώντας ευρωπαϊκά κονδύλια για την παραγωγή και όχι μόνο για την έρευνα. Τόνισε επίσης το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας στην παραγωγή γαλλίου, βασικής πρώτης ύλης για τα chips, που μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα «κόμβο στρατηγικής αυτονομίας για την Ε.Ε.».

Αναφερόμενος στις μεγάλες επενδυτικές προοπτικές, σημείωσε ότι οι ξένες επενδύσεις στη μικροηλεκτρονική υπερβαίνουν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μικροκυκλώματα ολοκληρώνεται άμεσα. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης και επαναπατρισμού ταλέντων, καθώς «τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς εξειδικευμένα μυαλά».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας: «Χτίζουμε την Ελλάδα της δημιουργίας, της τεχνολογικής υπεροχής και της αυτοπεποίθησης. Η συνεργασία μας στο Chips Act 2.0 και η Εθνική Στρατηγική για τα Μικροκυκλώματα είναι το κοινό μας στοίχημα – και θα το κερδίσουμε».

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