Νέος γύρος αντιπαράθεσης στην Εξεταστική για τον «Φραπέ»: Αμφισβητείται η πραγματική του ταυτότητα

Ανεξίτηλο άφησε το στίγμα του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης ή Φραπές αφού μέρες μετά την κατάθεση του, οι εκπρόσωποι των κομμάτων συνεχίζουν να μαλώνουν για αυτόν. Στον νέο γύρο αντιπαράθεσης, αμφισβητείται η ταυτότητα του και αν πήγε στη Βουλή να καταθέσει ο πραγματικός «Φραπές».

Με υψηλούς τόνους ξεκίνησε σήμερα (17/12) η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το ποιος Γιώργος Ξυλούρης κατέθεσε στη Βουλή και αν πρόκειται για τον «Φραπέ».

Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στο επίμαχο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, ζητώντας η επιτροπή να λάβει πλήρη ενημέρωση από το κανάλι σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η επιτροπή βασίζεται στη δικογραφία για τα δεδομένα που εξετάζονται.

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη ΝΔ για αποπροσανατολισμό, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο μάρτυρας Ξυλούρης έχει παραδεχτεί ότι είναι ο «Φραπές». Ζήτησε επίσης να κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός και ο φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης του Ηρακλείου. Παράλληλα, κατήγγειλε προσωπικές επιθέσεις και σεξιστικά σχόλια από βουλευτή της ΝΔ κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε ότι οι ισχυρισμοί περί «φίλων ή κολλητών» είναι φαντασιοπληξίες και χαρακτήρισε τις καταγγελίες της κ. Κωνσταντοπούλου για «τραμπουκισμούς».

Στην ίδια συνεδρίαση, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Αυλωνίτης ζήτησε να γίνει έλεγχος της φωνής του μάρτυρα Ξυλούρη σε αντιπαραβολή με τις ηχογραφημένες επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκε ότι θα καταθέσουν οι κκ. Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Αποστολάκη, εξέφρασε ενστάσεις για τη μη αποστολή πλήρων στοιχείων σχετικά με την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022-2023 από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά. Σύμφωνα με την ίδια, η καθυστέρηση αποστολής των στοιχείων μπορεί να υποδηλώνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε στο σκάνδαλο εξακολουθεί να λειτουργεί ανενόχλητος.

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Νίκος Ηλιόπουλος, κατέθεσε αίτημα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο υπό τον Μ. Χιλετζάκη, αναφερόμενος σε τρία συγκεκριμένα ΑΦΜ που φαίνεται να είναι μέρος των 5.430 ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί από την πρώην υπεύθυνη κα. Τυχεροπούλου. Η αποκατάσταση των ΑΦΜ μετά τις αλλαγές στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον κ. Ηλιόπουλο, υποδηλώνει ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται και σήμερα.

Τέλος, ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας, κατήγγειλε την πρόσφατη παρέμβαση του ΕΛΓΑ στους λογαριασμούς αγροτών, όπου σύμφωνα με καταγγελίες, 40.000 ΑΦΜ παραμένουν σε έλεγχο, με πολλούς αγρότες να βλέπουν μόνο ελάχιστες προκαταβολές ή να παρακρατούνται ποσά από τις αποζημιώσεις τους.