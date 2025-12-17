Ρωγμές στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών – Στο επίκεντρο η πιθανή πολιτική κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού

Η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, κα Ελένη Βασάρα υπογράμμισε την Τετάρτη (17/12) ότι το πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα προέδρου στον Σύλλογο δεν μπορεί να ηγηθεί ταυτόχρονα πολιτικού φορέα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της προαναγγελίας της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του Συλλόγου, για τη δημιουργία πολιτικού φορέα, αναφέροντας μάλιστα ότι οι εργασίες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι προχωρημένες. Την Τρίτη (17/12) μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, μεταξύ των οποίων η κ. Βασάρα και ο Παύλος Ασλανίδης, είχαν ξεκαθαρίσει με ανακοίνωσή τους ότι δεν εμπλέκονται στα σχέδια της κας Καρυστιανού για ίδρυση φορέα, ότι δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση και ότι δεν τους εκφράζουν οι σχετικές της δηλώσεις.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε η κα Βασάρα στα Παραπολιτικά:

Ασύμβατη η προεδρία του Συλλόγου Τεμπών με την ηγεσία κόμματος

«Η κα Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα του προέδρου στου Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό «κινήματος» το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος. Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα ούτε φυσικά τα επιτελεία τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους».

Όλα όσα ανακοινώνει δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος.

Ερωτηθείσα αν έχουν κουβεντιάσει με την κα Καρυστιανού το ζήτημα του κινήματος

« Όχι ποτέ και απ ότι γνωρίζω και με κανένα άλλο μέλος του ΔΣ».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει θέμα παραμονής της κας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου

«Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και για αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Η κα Καρυστιανού ανέφερε προφάτως ότι αυτή η δίκη είναι σχεδόν διεκπεραιωτική, ότι δεν περιμένει τίποτα. Διαφωνεί η κ. Βασαρά:

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα την άκουσα προχθές να λέει «τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφραιρας», αν είναι δυνατόν! Δηλαδή οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από την σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης. …Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».

Αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος αλλά δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά

«Από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Η συγκάλυψη εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, πριν ξημερώσει μεταφέρανε χώματα από το σημείο που έγινε το ολοκαύτωμα για να τα μεταφέρουν σε άγνωστες κατευθύνσεις ιδιώτες εργολάβοι που βρήκαν τα λεφτά να τους πληρώσουν και να τους φέρουν μέσα σε λίγες ώρες. … Θα τα δώσουμε όλα για να εξασφαλίσουμε με την συμπαράσταση όλου του κόσμου μια κατά το δυνατόν δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πάμε να κάνουμε κόμμα, θα αγωνιστούμε για την δικαίωση των παιδιών μας και δικαίωση των παιδιών μας δεν είναι μόνο να τιμωρηθούνε οι ένοχοι αλλά να αποκαλυφθούνε και να αναδειχθούνε όλες οι διαχρονικές αιτίες και οι κατευθύνσεις που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Τα Τέμπη δεν ήταν «μια κακιά στιγμή» ουσιαστικά ήταν η έκφραση της απάνθρωπης πολιτικής που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια».