Ο Γεραπετρίτης συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που συγκλήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι εξελίξεις σε Λιβύη, Αίγυπτο, Λίβανο και Συρία, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και το Κυπριακό ζήτημα.

Οι εργασίες της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Βουλής της Λιβύης, Ακιλα Αλ Σαλέχ, ο οποίος, σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έθεσε υπό αμφισβήτηση το Τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, υπογραμμίζοντας ότι «η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή που μπορεί να κυρώσει διεθνείς συμφωνίες», κάτι που δεν έχει συμβεί για το συγκεκριμένο μνημόνιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής κάλεσε σε διάλογο Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία για τον καθορισμό ΑΟΖ, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν θεωρεί λογικό η Ελλάδα να υπολογίζει την ΑΟΖ της με βάση την Κρήτη, που βρίσκεται πολύ κοντά στη Λιβύη».

Η ελληνική πλευρά, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, αναμένεται να αξιολογήσει τις νέες δηλώσεις και να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην περιοχή.