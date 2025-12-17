Κωνσταντοπούλου: Άρση ασυλίας για συκοφαντική δυσφήμιση - Βολές Μηταράκη για εμπλοκή της σε ΜΚΟ

Με μεγάλη πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε εναντίον της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η απόφαση ελήφθη με 225 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 17 «παρών».

Η υπόθεση αφορά δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου στο περιστύλιο της Βουλής, όπου, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, την χαρακτήρισε «απατεώνισσα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή» που, όπως υποστήριξε, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε ηθικό αυτουργό της διαδικασίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η δημοσιογράφος, παρά τη διαπίστευσή της ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, διατηρεί στενές σχέσεις με κυβερνητικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι μάρτυρες που κατονομάζονται στη μήνυση αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση του περιστατικού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέψευσε τον ισχυρισμό ότι η δημοσιογράφος είχε εργαστεί στο κόμμα της, ενώ κατηγόρησε την ίδια για χρηματικές εισπράξεις μέσω εταιρείας ΙΚΕ χωρίς έδρα, συνολικού ύψους περίπου 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες του 2025, καθώς και για έκδοση επιπλέον φορολογικών παραστατικών ύψους 12.400 ευρώ.

Μηταράκης: Ζητά εξηγήσεις για την εμπλοκή της σε ΜΚΟ

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, έθεσε ζητήματα σχετικά με την εμπλοκή της κ. Κωνσταντοπούλου στη ΜΚΟ «Δικαιοσύνη για Όλους», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2020 και στην οποία, όπως τόνισε, εμφανίζεται ως εταίρος η ίδια και το κόμμα της.