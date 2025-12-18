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Βορίδης: Η αντιπολίτευση μετατρέπει την Εξεταστική σε επικοινωνιακή φούσκα
Πολιτική
09:57 - 18 Δεκ 2025

Βορίδης: Η αντιπολίτευση μετατρέπει την Εξεταστική σε επικοινωνιακή φούσκα

Reporter.gr Newsroom
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Στόχος της κυβέρνησης είναι η αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση υπονομεύει την Εξεταστική, μετατρέποντας τη διαδικασία σε επικοινωνιακή φούσκα, σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, σημειώνοντας πως «αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος».  

Σχολιάζοντας την εξέταση μαρτύρων, ο πρώην υπουργός κατήγγειλε αντιδημοκρατικές πρακτικές βουλευτών της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος σε εκφράσεις όπως «εγκληματίας» και «υπόθαλψη εγκληματία» που χρησιμοποιήθηκαν απέναντί του από την κυρία Κωστοπούλου, καθώς και σε βιντεοσκοπήσεις χωρίς άδεια εντός της Βουλής.

«Αυτό είναι βαθύτατα αντικοινοβουλευτικό και προσβάλλει την έννοια της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας», σημείωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε, ακόμη, ότι η πλειοψηφία της Εξεταστικής έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα της μειοψηφίας, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά των μαρτύρων δεν εμπίπτει στην ευθύνη της πλειοψηφίας. «Ο κάθε μάρτυρας καταθέτει με δική του ευθύνη. Αν κάποιος επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ή δημοσιοποίησης, αυτό είναι προσωπική ευθύνη», υποστήριξε.

Η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο με τους αγρότες

Ο κ. Βορίδης έκανε, επίσης, αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο με τους αγρότες και έχει ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους.

«Όταν έχουν πληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ενισχύσεων και η βασική ενίσχυση, δεν μπορεί να συνεχίζουν να λένε «“δεν μιλάω”», τόνισε και παράλληλα κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών να αξιοποιήσουν το διάλογο που έχει ανοίξει, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από τα πραγματικά αιτήματα.

Προσανατολισμένη στη διατήρηση της νομιμότητας η κυβέρνηση

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις των τριών πρώην πρωθυπουργών και του Ευάγγελου Βενιζέλου για θέματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η ουσία βρίσκεται στο περιεχόμενο των θεμάτων και όχι στα κίνητρα των επικριτών.

Αναφερόμενος, δε, στις υποκλοπές και τις δικαστικές διαδικασίες, επεσήμανε ότι η έρευνα γίνεται από τη Δικαιοσύνη, ενώ η κυβέρνηση εφαρμόζει τα προβλεπόμενα για τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Επιπλέον, ερωτηθείς για το κόμμα της κ. Καρυσιανού, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εκείνο που πρέπει να δει κανείς είναι την ανάδυση μιας συνολικής απαξιωτικής κριτικής απέναντι στο πολιτικό σύστημα, η οποία είναι ταυτοτικό χαρακτηριστικό όλων των λαϊκιστών, σε όλο τον κόσμο. Δεν πρωτότυπο, δεν συμβαίνει στην Ελλάδα», είπε και μεταξύ άλλων υπενθύμισε και τη θεωρία για το ξυλόλιο, διερωτώμενος αν όλοι όσοι την πίστεψαν έκαναν «αναστοχασμό» όταν τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.

Τέλος, ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε τη σημασία της δημόσιας και ερευνητικής διαδικασίας της Εξεταστικής, χωρίς περιορισμούς και με πλήρη πρόσβαση σε μάρτυρες, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια ευτελισμού της διαδικασίας.

«Αντί να είναι σοβαρή διαδικασία για την αναζήτηση παθογενειών, γίνεται μια επικοινωνιακή φούσκα, που προκαλεί παρεξηγήσεις και viral φαινόμενα στα σόσιαλ», σημείωσε.

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