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Παρασύρης: Επιτέλους η κυβέρνηση πράττει το αυτονόητο για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών
Πολιτική
15:38 - 18 Δεκ 2025

Παρασύρης: Επιτέλους η κυβέρνηση πράττει το αυτονόητο για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας, Μιχάλης Παρασύρης, αναφέρεται στην επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε στην Ολομέλεια για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών σταθμών του ν. 4819/2021, τονίζοντας ότι,  

Έστω και με καθυστέρηση, η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τους παραγωγούς Φωτοβολταϊκών Σταθμών αίρει μια σοβαρή αδικία εις βάρος εκατοντάδων μικρών επενδυτών, με πολλούς εξ αυτών να βρίσκονται στην Κρήτη, σημειώνει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης.

Σημειώνει, ωστόσο, πως πριν από δέκα ημέρες ο αρμόδιος υπουργός, κ. Τσάφος «αγρόν ηγόρασε», αποφεύγοντας – όπως υποστηρίζει ο κ. Παρασύρης – να δεσμευτεί σχετικά με την εξαίρεση για τα Φ/Π Πάρκα 400 kW της Κρήτης από την ευθύνη εξισορρόπησης άρα και περικοπών, που είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

Μία ρύθμιση που, όπως επισημαίνει ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, είναι «καλοδεχούμενη», αφού «απαλλάσσει από έναν τεράστιο βραχνά εκατοντάδες μικρούς επενδυτές, οι οποίοι βίωναν την αβεβαιότητα και ήταν κοντά στην οικονομική καταστροφή».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του κ. Παρασύρη

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτησή μου για τους παραγωγούς Φωτοβολταϊκών Σταθμών του ν.4819/2021, μεταξύ αυτών και εκατοντάδες επενδυτές στην Κρήτη.

Για πολλοστή φορά και έχοντας υποβάλλει σειρά ερωτήσεων και αναφορών ζήτησα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εξαίρεση για τα Φ/Π Πάρκα 400 kW της Κρήτης από την ευθύνη εξισορρόπησης άρα και περικοπών.

Πριν δέκα ημέρες ο κ. Τσάφος «αγρόν ηγόρασε».

Προφανώς δεν ήθελε να δεσμευτεί και να απαντήσει σε βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μεσάνυχτα, όπως συνηθίζουν στο Υπουργείο κατατέθηκε ρύθμιση, στη λογική που τους καλούσαμε εδώ και καιρό. Καλοδεχούμενη η πρωτοβουλία, καθώς απαλλάσσει από έναν τεράστιο βραχνά εκατοντάδες μικρούς επενδυτές, οι οποίοι βίωναν την αβεβαιότητα και ήταν κοντά στην οικονομική καταστροφή, καθώς το ΥΠΕΝ αρνούνταν για μεγάλο διάστημα να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος.

Ως Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζω πως η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, με μεγάλη καθυστέρηση, αποκαθιστά μια αδικία για τους συγκεκριμένους παραγωγούς Φ/Β, παρότι η απουσία προβλεψιμότητας και ισονομίας συνεχίζει να αποτελεί χαρακτηριστικό των νομοθετικών πρωτοβουλιών του εν λόγω Υπουργείου. Eπειδή, ωστόσο, ο ευρωπαϊκός κανονισμός δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα, καλό θα ήταν να μας ενημερώσουν για τον σχεδιασμό τους επί αυτού του ζητήματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 15:40
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