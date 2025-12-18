Γεωργιάδης: Στέλνει εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας της να απολογηθεί για αναφορά που έκανε κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπαινίχθηκε ότι ο ίδιος έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη δήλωση συκοφαντική και υποστήριξε ότι έγινε σκόπιμα για να πληγεί η τιμή και η υπόληψή του. Τόνισε πως, αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν ζητήσει συγγνώμη, θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή εναντίον της.

Πιο αναλυτικά σε ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Υγείας αναφέρει: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».