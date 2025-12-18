Χρηματιστήριο: Η Eurobank και οι... άλλοι που επανέφεραν τον ΓΔ στις 2.100 μονάδες

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Συνεχίστηκαν την Πέμπτη (18/12) οι αψιμαχίες στην ΕΥΡΩΒ με ανοδική κατάληξη στην σημερινή συνεδρίαση και κλείσιμο στο +3%, στοιχείο καθοριστικό για την πορεία του ΔΤΡ (+0,88%) αλλά και του ΓΔ στις 2100 μονάδες +0,81%.

Σε υψηλά επίπεδα – εξαιτίας των συναλλαγών στην ΕΥΡΩΒ ύψους 79 εκατ. – κινήθηκε ο τζίρος (263 εκατ.) παρά την σχετικά χαμηλότερη κίνηση στα υπόλοιπα διεθνή χρηματιστήρια.

Ανοδικά ΕΕΕ +1,5%, ΜΟΗ +1,7%, ΤΙΤΑΝ +2,6% σε συνεχιζόμενα ετήσια υψηλά, αλλά και ΟΠΑΠ +1,9%, ΣΑΡ +2,2% και ΔΑΑ +2,1%.

Υποχώρηση για CENER -1,9% μετά το placement της μητρικής Viohalco, ΕΛΧΑ -1,3%, Optima -1% , ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1%, ΔΕΗ -0,8% και AKTR -0,3%.

Παρόμοια εικόνα και στην μεσαία με ΑΔΜΗΕ +1,7%, ΑΛΜΥ +3,7% και ΚΡΙ +0,9%, απόπειρα αντίδρασης από την ΙΝΛΟΤ +3,8%, στο κόκκινο ΟΛΘ -0,3%, ΚΟΥΕΣ -0,3% και ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,1%.

Εκτόξευση – σε τιμές και όγκους – για την ΔΟΜΙΚ +12,7%, ανοδικά και ο ΠΑΠ +6,3%, κατοχύρωση κερδών σε ΙΝΛΙΦ -2,2% και ΠΕΡΦ -0,6%.

Σταθερά – όπως αναμενόταν- τα επιτόκια της ΕΚΤ με την Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει ότι δεν αποκλείεται μια αναβάθμιση της ανάπτυξης στην ΕΕ αλλά παράλληλα να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για υστέρηση σε τομείς αιχμής όπως η ΤΝ.

Ενθαρρυντική η επαναπροσέγγιση των 2100 μονάδων με το στοίχημα λίγο υψηλότερα στην αντίσταση των 2110.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης