ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τέταρτη συνεδρίαση - Λαγκάρντ: Στόχος η βιώσιμη σταθεροποίηση του πληθωρισμού

Σε σταθερή αλλά προσεκτική γραμμή κινείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, να ξεκαθαρίζει την Πέμπτη (18/12), στον απόηχο της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο 2%, ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη κριθεί οριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός οδεύει προς σταθεροποίηση στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, την ώρα που η οικονομία της ευρωζώνης εμφανίζει ανθεκτικότητα, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένους γεωπολιτικούς και χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Η κ. Λαγκάρντ επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρά εξαρτώμενη από τα δεδομένα, χωρίς καμία προδέσμευση για την πορεία των επιτοκίων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Η επικαιροποιημένη αξιολόγησή μας επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Οι νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος δείχνουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, στο 1,9% το 2026, στο 1,8% το 2027 και στο 2,0% το 2028. Για τον πληθωρισμό χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, οι προβολές δείχνουν μέσο όρο 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί ανοδικά για το 2026, κυρίως επειδή οι υπηρεσίες αναμένεται πλέον να εμφανίσουν βραδύτερη αποκλιμάκωση.

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται ισχυρότερη σε σχέση με τις προβολές του Σεπτεμβρίου, κυρίως χάρη στην εγχώρια ζήτηση. Η ανάπτυξη αναθεωρείται στο 1,4% το 2025, στο 1,2% το 2026 και στο 1,4% το 2027, ενώ εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 1,4% και το 2028.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση εξαρτώμενη από τα δεδομένα και θα αποφασίζουμε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν προδεσμευόμαστε σε καμία συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Οικονομική δραστηριότητα

Η οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα. Αναπτύχθηκε κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω ισχυρότερης κατανάλωσης και επενδύσεων. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης, με σημαντική συμβολή από τον χημικό κλάδο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα από τον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, ενώ η δραστηριότητα στη βιομηχανία και τις κατασκευές παρέμεινε στάσιμη. Το πρότυπο αυτό, με επίκεντρο τις υπηρεσίες, αναμένεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα.

Η οικονομία ωφελείται από μια ισχυρή αγορά εργασίας. Η ανεργία, στο 6,4% τον Οκτώβριο, βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό της, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για εργασία υποχώρησε περαιτέρω, με το ποσοστό κενών θέσεων να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία.

Οι προβολές δείχνουν ότι η εγχώρια ζήτηση θα αποτελέσει την κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Τα πραγματικά εισοδήματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το ποσοστό αποταμίευσης αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από τα ακόμη υψηλά επίπεδά του, στηρίζοντας την κατανάλωση. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις και οι σημαντικές δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα θα ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομία. Ωστόσο, το δύσκολο περιβάλλον στο παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να εξακολουθήσει να επιβαρύνει την ανάπτυξη φέτος και το επόμενο έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ευρωζώνης στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον. Χαιρετίζουμε την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στα βιώσιμα δημόσια οικονομικά, στις στρατηγικές επενδύσεις και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς είναι καίριας σημασίας, όπως και η εμβάθυνση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών με την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και η ταχεία υιοθέτηση του κανονισμού για το ψηφιακό ευρώ.

Πληθωρισμός

Ο ετήσιος πληθωρισμός κινείται σε στενό εύρος από την άνοιξη και διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Νοέμβριο. Οι τιμές της ενέργειας ήταν 0,5% χαμηλότερες σε ετήσια βάση, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 2,4%. Ο πληθωρισμός χωρίς ενέργεια και τρόφιμα παρέμεινε στο 2,4%, καθώς οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών κινήθηκαν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο πληθωρισμός αγαθών υποχώρησε στο 0,5%, ενώ ο πληθωρισμός υπηρεσιών αυξήθηκε στο 3,5%.

Οι δείκτες υποκείμενου πληθωρισμού έχουν μεταβληθεί ελάχιστα και παραμένουν συμβατοί με τον στόχο του 2%. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε ελαφρώς ταχύτερα, ενώ η αμοιβή ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 4%, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, λόγω πρόσθετων πληρωμών πέραν των συμφωνημένων μισθών. Οι προοπτικές δείχνουν επιβράδυνση της μισθολογικής αύξησης τους επόμενους μήνες, με σταθεροποίηση λίγο κάτω από το 3% προς το τέλος του 2026.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει βραχυπρόθεσμα, κυρίως λόγω της εξασθένησης των προηγούμενων αυξήσεων στην ενέργεια. Στη συνέχεια προβλέπεται να επανέλθει στον στόχο το 2028, εν μέρει λόγω της έναρξης του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών ETS 2.

Χρηματοπιστωτικές συνθήκες

Τα επιτόκια της αγοράς αυξήθηκαν μετά την τελευταία συνεδρίαση, ενώ τα επιτόκια δανεισμού παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά. Οι τράπεζες της ευρωζώνης παραμένουν ανθεκτικές, ωστόσο οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η πιθανότητα απότομης ανατιμολόγησης στις αγορές αποτελούν πηγές αβεβαιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια. Παραμένουμε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα εργαλεία μας, εντός της εντολής μας, ώστε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη σταθεροποίηση του πληθωρισμού και την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».