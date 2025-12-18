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Κυβέρνηση για αγρότες: Δεν θα ανεχθούμε ενέργειες που προκαλούν ταλαιπωρία στην κοινωνία
Πολιτική
19:34 - 18 Δεκ 2025

Κυβέρνηση για αγρότες: Δεν θα ανεχθούμε ενέργειες που προκαλούν ταλαιπωρία στην κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτό στον διάλογο δηλώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας όμως ότι δεν θα δεχτεί ενέργειες που προκαλούν ταλαιπωρία στην κοινωνία.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΑΤ, η κυβέρνηση παραμένει «ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας», προσθέτοντας ότι έχει ήδη αποδείξει «εμπράκτως το ενδιαφέρον της για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Το υπουργείο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους αγρότες μέσα από διάλογο και στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμικών διαδικασιών, προτρέποντας παράλληλα τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων να αποφύγουν ενέργειες που θα επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω συνεχούς έντασης στον αγροτικό τομέα, με τα αιτήματα των παραγωγών να αφορούν κυρίως οικονομικά ζητήματα, επιδοτήσεις και τη διασφάλιση βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής με τελευταία εξέλιξη την απόφαση τους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 19:51
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