Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδιανόητα τα ψέματα Τζάκρη - Την καλώ να ανασκευάσει

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, διέψευσε μέσω ανάρτησής του στο X τον ισχυρισμό της βουλευτού Θεοδώρας Τζάκρη ότι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μυλωνάκης υπογραμμίζει ότι στα στοιχεία της δικογραφίας και στους δημοσιευμένους διαλόγους δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά του και δεν έχει καμία άμεση σχέση με την υπόθεση. Καλεί την Τζάκρη να ανασκευάσει το «αδιανόητο ψέμα της», επισημαίνοντας ότι η ανοχή έχει όρια.

Στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό αναφέρει σχετικά με την κυρία Τζάκρη:

«Η κυρία @Theodora_Tzakri κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής:

"Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν εκλήθη χθες ως μάρτυρας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, καθώς το όνομά του αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις από τους κακοποιούς και από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη, ο οποίος Υφυπουργός προσήλθε και είπε, πλήρως ευθυγραμμισμένος με την λογική της συγκάλυψης, που σε άλλες χώρες την λένε ΟΜΕΡΤΑ «ΔΕΝ ΕΙΔΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ»."



Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου σε καμία νόμιμη επισύνδεση και ουδεμία άμεση σχέση έχω με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ψευδώς αναφέρει.



Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της.



Η ανοχή έχει και τα όρια της».