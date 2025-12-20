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ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση προκαλεί και απαξιώνει τους αγρότες
Πολιτική
21:45 - 20 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση προκαλεί και απαξιώνει τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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«Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να απευθύνεται με τόση απαξίωση στους αγρότες, μιλώντας για πείσματα, όπως έπραξε σήμερα ο κ. Τσιάρας, όταν στα μπλόκα δίνεται ένας αγώνας επιβίωσης σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές γι’ αυτούς», αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ .

Στην συνέχεια το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνει:

«Η ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά προέκυψε από την αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από τον τρόπο που αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε σημαντικά προβλήματα που ανέκυψαν, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, και από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που έπληξαν με απόλυτη ευθύνη της τον τίμιο αγροτικό κόσμο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει εξακολουθητικά ότι αδιαφορεί πλήρως για τους αγρότες:

* Έθρεψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ταΐζοντας τις γαλάζιες ακρίδες για μικροκομματικά οφέλη και στήριξη, στερώντας σημαντικές επιδοτήσεις από τους υπόλοιπους αγρότες, με αποτέλεσμα να επιβληθούν τεράστια πρόστιμα στη χώρα από την ΕΕ και να διασυρθεί διεθνώς για άλλη μια φορά.

* Αδράνησε εγκληματικά όταν εμφανίστηκε η ευλογιά των αιγοπροβάτων και στη συνέχεια δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής της.

* Αμέλησε να πράξει όσα έπρεπε, για να λάβουν οι αγρότες εγκαίρως και πλήρως όποιες αποζημιώσεις και επιδοτήσεις δικαιούνται, με νωπό ακόμη το φιάσκο του ΕΛΓΑ.

* Αφού τους εγγυήθηκε ψευδώς τις επιδοτήσεις τους, στη συνέχεια αντιμετώπισε με ΜΑΤ και βία τις διαμαρτυρίες τους λόγω των προβλημάτων καταβολής και των περικοπών.

* Αγνόησε τον αγροτικό κόσμο όταν της έθετε εδώ και πάρα πολύ καιρό τα οξυμένα προβλήματα της αύξησης του κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών στο χωράφι, του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.

* Μιλά για τη σημασία που αποδίδει στον αγροτικό τομέα, ενώ η ευρωομάδα της ΝΔ στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR, η οποία απειλεί τους μικρούς παραγωγούς στην Ευρώπη, εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές, έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας και εξυπηρετεί μόνο τις πολυεθνικές.

Μετά απ' όλα αυτά, με τον κατάλογο να είναι ακόμη μακρύς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Τσιάρας τους αντιμετωπίζει ως ανεύθυνα παιδιά που κάνουν “πείσματα” και μιλά για την αναγκαιότητα του διαλόγου, όταν η κυβέρνηση έχει δώσει ρεσιτάλ αναξιοπιστίας, υπονομεύοντας η ίδια κάθε έννοια ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», καταλήγει η ανακοίνωση, «έχει προτείνει στην κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα 16 μέτρα που θα ανακουφίσουν όλο τον αγροτικό κόσμο. Να αφήσουν τις προσβολές προς τους αγρότες τα κυβερνητικά στελέχη και η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις προτάσεις για να βοηθήσει πραγματικά τους αγροτοκτηνοτρόφους της χώρας».

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