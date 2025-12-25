Βελόπουλος: Αδιανόητο η κυβέρνηση να χτυπάει όλη την κοινωνία στοχεύοντας στα μπλόκα

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με επίκεντρο της κριτικής του την εικόνα στις Εθνικές Οδούς.

«Μόνο ένας δυνάστης θα άφηνε τον κόσμο να ταλαιπωρείται, θα είχε κλείσει τους δρόμους με στηθαία τσιμεντένια με εντολή στην αστυνομία και ο ίδιος ο τύραννος αυτός θα χαιρόταν με αυτό που έκανε. Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών, να χτυπάς όλη την κοινωνία» ανέφερε ο κ. Βελόπουλος και προσέθεσε:

«Είναι τραγικό, είναι δυναστικό, είναι τυραννικό, να μην αντιλαμβάνεσαι τη ζημιά που έχεις κάνει στις τουριστικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά καταδεικνύουν κάτι πολύ απλό. Ο δυνάστης και ο τύραννος τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και θα το πληρώσει ακριβά αυτό ο πρωθυπουργός και όχι ο λαός».