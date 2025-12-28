Φλώρινα: Αντιδράσεις για την παρέμβαση του δημάρχου σε συναυλία των Banda Entopica

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) σε νυχτερινό κατάστημα της Φλώρινας, όταν ο δήμαρχος της πόλης, Βασίλης Γιαννάκης, παρενέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μουσικής εκδήλωσης και διέκοψε τη συναυλία του συγκροτήματος Banda Entopica, επειδή ερμήνευαν τραγούδι στη σλαβική γλώσσα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της τέχνης, της έκφρασης και της πολιτικής παρέμβασης στον πολιτισμό.

Η παρέμβαση του δημάρχου και οι καταγγελίες του συγκροτήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Banda Entopica, κατά τη διάρκεια της συναυλίας τα μέλη του συγκροτήματος δέχθηκαν φραστικές επιθέσεις και απειλές. Όπως αναφέρουν, ο δήμαρχος επενέβη δημόσια την ώρα της εργασίας τους, φωνάζοντας και προσβάλλοντας τους μουσικούς.

Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή, έσπρωξε τον τρομπετίστα και απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία. Το συγκρότημα καταγγέλλει ότι ο δήμαρχος χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως:

«εγώ πληρώνω»,

«στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια»,

«ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;».

Οι μουσικοί διευκρινίζουν ότι δεν ήταν προσκεκλημένοι του δημάρχου, ούτε η εκδήλωση τελούσε υπό δημοτική αιγίδα.

«Το ελάχιστο είναι ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, το συγκρότημα τονίζει ότι τα γεγονότα αυτά συνέβησαν εν ώρα εργασίας και πως «το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του».

Παρά την ένταση, οι Banda Entopica αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συναυλία, τιμώντας –όπως σημειώνουν– το κοινό που παρέμεινε στον χώρο και τους στήριξε με την παρουσία και το χειροκρότημά του.

Απαντήσεις σε κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς

Το συγκρότημα επανήλθε με νέα ανακοίνωση, απαντώντας σε –όπως λέει– κακοπροαίρετα σχόλια και ψευδείς ισχυρισμούς. Διευκρινίζει ότι ερμήνευσε τα τραγούδια «Σόφκα» και «Έλα Κέρκο», και όχι το «Eleno Kerko», όπως εσκεμμένα τους αποδίδεται.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για διαφορετικά τραγούδια, με διαφορετικό ρυθμό και στίχους, γεγονός που –κατά την άποψή τους– αποδεικνύει την προσπάθεια παραπληροφόρησης.

Η συμφωνία για τα «ντόπια» τραγούδια

Απαντώντας σε δηλώσεις εκπροσώπου του πολιτιστικού συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», οι Banda Entopica διευκρινίζουν ότι υπήρχε συμφωνία να παιχτούν δύο έως τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και συνέβη.

Τα τραγούδια αυτά είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και είχαν λάβει τη σχετική έγκριση. Παρά τις παρεμβάσεις του δημάρχου και μερίδας ακροατών, το συγκρότημα αποφάσισε να συνεχίσει την εκδήλωση.

«Γίνεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να αξιοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η θέση της δημοτικής Αρχής

Από την πλευρά της, η δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση της εκδήλωσης για «αλυτρωτικούς ισχυρισμούς».

Τονίζει, επίσης, ότι η συναυλία δεν διακόπηκε πλήρως, αλλά συνεχίστηκε με διαφορετικό ρεπερτόριο, χωρίς τραγούδια στη σλαβική γλώσσα, ενώ υπογραμμίζει ότι η εκδήλωση δεν είχε τη στήριξη ή την αιγίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ράμμος: «Σε μια δημοκρατία θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε»

Τη στάση του δημάρχου καταδίκασε δημόσια ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, κάνοντας λόγο για λογοκρισία και πρακτικές που παραπέμπουν σε «σκοτεινές εποχές».

Σε ανάρτησή του τόνισε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολίτες πρέπει να μπορούν να τραγουδούν και να εκφράζονται ελεύθερα, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο επιθυμούν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι «όψιμες εθνικοφροσύνες» αποτελούν ανησυχητικό δείγμα ανόδου μισαλλόδοξων και ακροδεξιών αντιλήψεων.

Η παρέμβαση Πλεύρη και η νέα αντιπαράθεση

Στον αντίποδα, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης υπερασπίστηκε δημόσια τον δήμαρχο Φλώρινας, επιτιθέμενος προσωπικά στον Χρήστο Ράμμο μέσω ανάρτησης στο X.

Αντιπαρέβαλε το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο με μια ιστορική-εθνικιστική αφήγηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το αίμα που χύθηκε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, καθώς –σύμφωνα με επικριτές– επιχειρεί να νομιμοποιήσει τη λογοκρισία στην τέχνη στο όνομα της «εθνικής ευαισθησίας».

{https://x.com/thanosplevris/status/2005036684862165497}

Τέλος, τη στάση του Δήμου Φλώρινας κατά του μουσικού συγκροτήματος καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Αμφότερα τα σχήματα κάναν λόγο για λογοκρισία. Καταδίκη υπήρξε και από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρωύπου, η οποία τόνισε τα εξής:

«Το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου 2025 στη Φλώρινα, η εμφάνιση του μουσικού συγκροτήματος “Banda Entopica”, ενώ αυτό βρισκόταν στη σκηνή, διακόπηκε λόγω της ερμηνείας τραγουδιού στη μακεδονική γλώσσα, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος ανέφεραν ότι δέχθηκαν επιθέσεις και απειλές.

Τέτοιου είδους λογοκρισία μας επιστρέφει σε σκοταδιστικές εποχές, όταν το κράτος επέβαλε απαγορεύσεις γλωσσών και καθιστούσε υποχρεωτική την αλλαγή βαπτιστικών ονομάτων.

Τα τραγούδια είναι μέρος των τοπικών πολιτισμικών παραδόσεων και βασικός τρόπος καλλιτεχνικής έκφρασης, η δε χρήση μιας άλλης γλώσσας, καθώς και η διατήρηση ιδιαίτερων εθίμων, αποτελεί άσκηση προστατευομένων δικαιωμάτων και ελευθεριών που, όχι μόνο δεν μπορεί να απαγορεύεται, αλλά πρέπει να ενθαρρύνεται στο πλαίσιο της δημοκρατικής ισότητας και του πλουραλισμού.

Η απαγόρευση ή παρεμπόδιση της εκτέλεσης τραγουδιού λόγω της χρήσης της μακεδονικής γλώσσας, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο όνομα κανενός δημοσίου συμφέροντος. Η γλωσσική ποικιλομορφία και η διατήρηση ιδιαίτερων εθίμων αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ελευθερίας και του δημοκρατικού πλουραλισμού και η στοχοποίηση καλλιτεχνών για τη γλώσσα ή το ρεπερτόριό τους παραπέμπει σε πρακτικές ασύμβατες με ένα κράτος δικαίου.

Περαιτέρω, η λογοκρισία καλλιτεχνικού έργου λόγω της γλώσσας στην οποία εκφράζεται συνιστά σοβαρή παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης και της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως αυτές κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο διεθνές δίκαιο.

Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να απέχουν από πράξεις λογοκρισίας και να διασφαλίζουν ένα περιβάλλον σεβασμού και ελευθερίας για όλους, ανεξαρτήτως της γλώσσας στην οποία εκφράζονται. Ταυτόχρονα οι παρεμβάσεις των αρχών δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την καλλιτεχνική αυτονομία, αλλά να διασφαλίζουν την καλλιτεχνική έκφραση και τα πολιτισμικά δικαιώματα των ατόμων.

Η προστασία της ελευθερίας της τέχνης δεν είναι ζήτημα αισθητικής προτίμησης, αλλά θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, το οποίο δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση με βάση κινδυνολογικές εικασίες ή την επίκληση μιας «εθνικής ορθότητας».

Μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία οφείλει να σέβεται τη γλωσσική πολυμορφία και κάθε μορφής ετερότητα με βάση τις αρχές της ισότητας και του πλουραλισμού. Είναι ο εκφοβισμός και οι απαγορεύσεις που διαρρηγνύουν την κοινωνική ειρήνη και όχι οι χοροί και τα τραγούδια. Οι πολιτισμικές παραδόσεις και οι καλλιτεχνικές εκφράσεις αυτών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας την οποία οφείλουν οι αρχές να αναγνωρίζουν και κατ’ επέκταση να προστατεύουν.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8ugjxbbds9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}