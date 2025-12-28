Ρωγμές στο αγροτικό κίνημα – 18 μπλόκα ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά την έκκληση 18 μπλόκων για άνοιγμα διαλόγου με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, προκαλεί έντονο διχασμό στο αγροτικό κίνημα, καθώς τα ισχυρά μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε έναν διάλογο που χαρακτηρίζουν «προσχηματικό».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, τα μπλόκα που επιθυμούν διάλογο είναι σαφώς λιγότερα από όσα παρουσιάζονται δημόσια. Συγκεκριμένα, υπέρ του διαλόγου τάσσονται τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι και 14 μπλόκα, στα οποία συμμετέχουν αγρότες από τους Ευζώνους, την Ημαθία, τη Δράμα, την Πιερία, τις Μικροθήβες, την Αχαΐα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αντίθετα, περίπου 60 μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, τονίζοντας πως θα περάσουν ακόμη και την Πρωτοχρονιά στους δρόμους. Όπως υπογραμμίζουν, το βασικό τους αίτημα είναι ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και όχι πρόσκαιρα επιδόματα.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες προγραμματίζουν το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ενώ στη Νίκαια θα αποκλειστούν και παρακαμπτήριοι δρόμοι. Παράλληλα, η αερογέφυρα θα παραμείνει κλειστή έως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας καταγγέλλει «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του, μετά τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Όπως υποστηρίζει, οι κατηγορίες για «αγροτεμάχια-φαντάσματα» είναι αβάσιμες και «γελοίες». Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Αγροτικού Εγκλήματος, φέρεται να έχει εισπράξει περίπου 120.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 17 αγροτεμάχια που δηλώνονταν ως μισθωμένα, χωρίς να αποτελούν πραγματική ιδιοκτησία και χωρίς να εμφανίζονται στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων. Ο ίδιος απαντά ότι οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν τα έχουν δηλώσει στο Ε9, γεγονός που –κατά τον ίδιο– εξηγεί τους ελέγχους.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «ενθαρρυντική εξέλιξη» τη διάθεση μέρους των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο και κάλεσε και τους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει θέσει τον διάλογο ως προτεραιότητα από την αρχή των κινητοποιήσεων.

Σε δήλωσή του τόνισε ότι το πλαίσιο που έχει παρουσιαστεί καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, συνεχίζοντας μια σειρά παρεμβάσεων που επιλύουν προβλήματα δεκαετιών στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πληρωμές προχωρούν βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και υπογράμμισε πως μόνο ο ειλικρινής διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις.

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